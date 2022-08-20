سمها تعود غدًا بشروط تطويرية لتنظيم مسميات الإبل

أعلن نادي الإبل عن عودة المنصة الإلكترونية “سماحة” المتخصصة في اقتناء أسماء الشعارات والأفراد والفحول عبر المزادات الإلكترونية.

أهداف كثيرة

وأوضح أن المنصة ستعود غدا بطريقة أخرى تضمن تحقيق العديد من الأهداف التي يسعى إليها الجميع، حيث أنها تشمل شروط التطوير ومنها السماح بالبيع خلال عامين إذا لم يكن الاسم مرتبطا برقم الشريحة، إلى تنظيم أسماء وشعارات الإبل (مطهرة، فردية) للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي ينظمها النادي، وذلك لتحقيق فرص عادلة لجميع الراغبين في التسجيل، والحفاظ على أحقية الاسم الخاص بالمالك. مرشح أو فردي أثناء مشاركتهم في جميع الفعاليات والمهرجانات التي ينظمها النادي.

الفرد أو المطهر

وأشار نادي الإبل إلى أنه يتطلب البحث عن هوية لكل فرد أو مطهر ليتم تسجيله من قبل النادي، ليتم اعتماده في جميع الفعاليات والمهرجانات التي ينظمها، مبيناً أهمية هذه الإجراءات بحيث يكون الشعار وسيلة إعلامية وهوية عامة. . للإبل المشاركة، وبالتالي حث الجماهير على تشجيع المنقيين والأفراد برفع شعاراتهم، بعيدًا عن رفع شعارات مخالفة للقواعد أو المصلحة العامة.