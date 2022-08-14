سموحة نسعى لضم مدافع الأهلي

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، عبر أون تايم سبورت 2، عن رغبة النادي في ضم محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي إلى صفوفه.

وقال الغنيمي “لدينا لاعب واحد في الأهلي باقٍ من الصفقة لينضم حسام حسن إلى القلعة الحمراء. محمود وحيد هو اللاعب الذي يمكن أن ننضم إليه من الأهلي”.

وأضاف الغنيمي “بقي لدينا 2.5 مليون مع الأهلي في صفقة إسقاط حسام حسن، سنحصل على لاعب بدلاً من محمود وحيد، لكننا سنرى ما سيحدث في المفاوضات خلال الفترة المقبلة”. . “

وتابع “تلقينا عرضين من الأهلي والزمالك لضم عبد الكبير الوادي، ووضعنا 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات اللاعب”.

وتابع “طلبنا من الزمالك تجديد إعارة مروان حمدي وحمدي علاء لكن مديري النادي الأبيض لم يردوا علينا”.

انضم وحيد إلى الأهلي من فريق مصر المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2022 ويلعب في مراكز الخط الخلفي.