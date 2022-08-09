سموحة يحدد سعر هدف الزمالك

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حدد مسئولو نادي سموحة سعر البيع للاعب المغربي عبد الكبير الوادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض لمغادرة نادي الإسكندرية.

أكد نائب رئيس سموحة عمر الغنيمي في بيان صحفي يوم الثلاثاء أن ناديه قدم 40 مليون جنيه استرليني على سبيل الإعارة لعبد الكبير الوادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الغنيمي، أن نادي سموحة تلقى 4 عروض للاعب المغربي، من بينها عرضان من داخل مصر واثنان من الخارج، ولم تحدد الجبهة المقبلة للاعب بعد.

وربطت تقارير صحفية بين عبد الكبير الوادي والانتقال للزمالك في الميركاتو الصيف الحالي.

ونفى وكيل اللاعب من قبل أنه وقع مع نادٍ في الفترة الحالية وأنه لا يزال يدرس العروض التي قُدمت له قبل أن يتخذ قرارًا بشأن وجهه التالي.

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع سموحة في صيف 2023، ولعب “الوادي” 56 مباراة لفريق الإسكندرية في الفترة الماضية وسجل 14 هدفا وصنع 12 أخرى.