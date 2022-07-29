سموحة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة زوجة رئيس النادي

أعلن نادي الإسكندرية سموحة الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة نهلة موسى زوجة وليد عرفات رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة بالإسكندرية بيانا رسميا أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على رحيل السيدة نهلة موسى قرينة وليد عرفات رئيس النادي.

أكد نادي الإسكندرية تعليق جميع أنشطة اللجان وجميع التدريبات الخاصة بالمباريات الفردية والجماعية، باستثناء المباريات الرسمية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 وحتى الأحد المقبل 31 يوليو 2022.

توفيت اليوم الجمعة نهلة موسى قرينة وليد عرفات رئيس مجلس ادارة نادي سموحة.

وتقام الجنازة غدا، بعد صلاة المغرب الكبير، في مسجد الشهيد عبد المنعم رياض.