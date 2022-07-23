سميرة أحمد تنادي بعودة عيد الفن.. وتتمنى تجسيد شخصية “أم الشهِيْد”

وطالبت الفنانة المصرية سميرة أحمد، خلال الساعات الماضية، بعودة مهرجان الفن، بحسب مقابلة كشفها الناقد الفني المصري مصطفى عمار عبر منشور على حسابها على فِيْسبوك.

كشفت سميرة أحمد، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها تطلب عودة مهرجان الفن لأن هناك العديد من الأشخاص الذين استحقوا التكريم وغادروا العالم قبل الحصول على هذا الحق، مشيرة إلَّى أن السبب وراء ذلك هُو أن ذكروا تكريم هؤلاء الذين رحلوا فِيْ ذاكرتهم وتكريم أولئك الذين عاشوا قبل مغادرتهم.

وكان الناقد الفني مصطفى عمار قد كتب “استيقظت فِيْ الصباح على صوت العظيمة سميرة أحمد شاكرا لي مقال فِيْ يوم الفن سيدي الرئيس أطالب فِيْه بعودة يوم الفن لتكريم مبدعينا و رموز الفنانين وتقديرهم لرحلة العمر التي قدموها للفن لنشر الثقافة والوعي بين الشعب المصري “.

وتابع مصطفى عمار قائلاً “صوت سميرة أحمد التي كرمها رئيس الجمهُورية أكثر من مرة، يأمل أن يعود المهرجان الفني لتكريم زملائها الذين يشعرون بحقهم فِيْ التكريم المصري”. . شكراً للسيدة سميرة أحمد التي أمطرتني بحبها ورقيها وتقديرها لما كتبته.

أعربت سميرة أحمد عَنّْ عاطفتها وتحياتها للفنان المصري توفِيْق عبد الحميد، بعد أن بعثت لها برسالة تضمنت تحية لها كَمْنتج وفنانة، بعد عرض مسلسل “الأميرة فِيْ عابدين” مرة أخرى، مضيفة حول كواليس هذا. العمل “كان فريق العمل بأكَمْله معي العظام والنجاح.” قدم عبد الحميد شخصية الدكتور شلبي بأقصى درجات الروعة، وله أطيب تمنياتي “.

أكدت سميرة أحمد أنها لا تمانع فِيْ تقديم دور الشرف فِيْ أي عمل فني، خاصة أنها لم ترفض عمل بهذا الحجم من قبل، متمنية أن تقدم شخصية “أم الشهِيْد” فِيْ عمل فني قادم. .

وكان توفِيْق عبد الحميد قد كتب فِيْ تدوينة على حسابه بموقع فِيْسبوك، قائلًا بمناسبة إعادة تمثيل أميرة فِيْ عابدين على النيل للدراما، أريد أن أشيد وتقديرًا للمنتج المتميز والقادر. فنان. سميرة أحمد “.

يشار إلَّى أن مسلسل “أميرة عابدين” الذي عُرض فِيْ رمضان 2002 من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج أحمد صقر وبطولة سميرة أحمد ومحمد رياض ويوسف شعبان وحنان ترك وغيرهم.