سميرة سعيد تستقبل شيرين عبد الوهاب على العشاء فِيْ منزلها.. وتوثق الأجواء

دعت الفنانة المغربية سميرة سعيد زميلتها النجمة شيرين عبد الوهاب لتناول العشاء فِيْ منزلها وفاجأت الجمهُور بسلسلة من الصور نشرتها مع متابعيها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، برفقة موزع الموسيقى المصرية طارق مدكور. .

وظهرت سميرة سعيد فِيْ الصور وهِيْ تعانق شيرين عبد الوهاب، معربة عَنّْ سعادتها بلقاء الفنانة المصرية بعد سنوات من لقائهما الأخير.

وعبرت الفنانة المغربية، فِيْ تعليقها على الصور، عَنّْ سعادتها برؤية شيرين عبد الوهاب تتغلب على أحزانها بعد أزمة انفصالها عَنّْ الفنان المصري حسام حبيب، وكتبت “حبيبتى شيرين … سعدت بزيارتها. أنت.” وصديقي طارق مدكور .. وكنت أسعد برؤيتك حرة وسعيدة. وإن شاء الله ستكَمْل رحلتك بنجاح أكبر، لقد أعطيتني صديقًا مخلصًا ومحبًا “.

تزامنت زيارة شيرين عبد الوهاب للفنانة المغربية سميرة سعيد، مع حضور مها يسري زوجة الفنان المصري الراحل إبراهِيْم يسري، وابنتها الفنانة الشابة هنا، والمخرج اللبناني نضال هاني.

وفسر بعض المتابعين زيارة شيرين عبد الوهاب للموزع طارق مدكور للفنانة سميرة توفِيْق، على أنها احتمالية تعاون فني بين الاثنين اللذين سبق لهما الترحيب بالفكرة.

وعبر الجمهُور عَنّْ سعادته بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلَّى نشاطها الفني، وخروجها من عزلتها بعد أزمة انفصالها عَنّْ الفنان حسام حبيب.

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة سميرة سعيد جلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها، والتي اختارت منها صورة بوستر أغنيتها الجديدة “كاراباخ” والتي لاقت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها قبل أيام. وهِيْ الأغنية الرابعة بين أغاني ألبومهم الجديد “روبوت”.

وأغنية “كاراباخ” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، فِيْ التعاون الثاني بينهما بعد أغنية “الساعة الثانية ليلاً” وتوزيع طارق مدكور، بعد غياب عشرين عاماً من التعاون بينهما. أغنية “يوم وارا يوم”.

أما الفنانة، فتستعد شيرين لطرح أغنية جديدة بعَنّْوان “مترو”، بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير تيماء، وتلحين عمرو مصطفى.

صرحت شيرين أنها تستعد لتصوير فِيْلم جديد يحكي قصتها، من تأليف أيمن بهجت قمر، وتصويره بعد الانتهاء من كتابته.