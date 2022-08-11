سميرة عبدالعزيز تكشف موقفها من مشاركة محمد رمضان بعمل فني بعد رده الساخر

أكدت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، أنها لا تهتم إطلاقا بمشاركة مواطنها الفنان محمد رمضان، فِيْ عمل فني خلال الفترة المقبلة، رغم ردها الساخر تجاهه، الأمر الذي أثار جدلا بين الجمهُور. مواقع التواصل الاجتماعي

وكان محمد رمضان قد رد على سميرة عبد العزيز، بطريقة وصفها البعض بأنها لا علاقة لها بالأدب، باستثناء إعطائها قضية اعتداء. لسوء الحظ، فإن فِيْلمي القادم سوف يعرض أم يتيمة “.

وقالت سميرة عبد العزيز فِيْ تصريح خاص لـ ”فوشيه” إنه لا يحق لها معارضة مشاركة الناس فِيْ عمل فني، متابعة “لا أعارض مشاركة محمد رمضان فِيْ عمل فني رغم من تصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي أن البعض أخبرني … لا أعطي نفسي الحق فِيْ الاعتراض على الناس، أنا فقط أعترض على النص أو أتفق مع النص، ولا أدعو أي شخص للمشاركة أو المشاركة مع من “.

وأضاف “أنا لست ضد الناس ولم أشاهد تعليق محمد رمضان. بعض الناس حدثني عَنّْ حديثه ويقول ما أريد قوله، ولا أشارك فِيْ جدال جانبي مع أحد. أنا شراء وظيفة، وسيكون اعتراضي وموافقتي على وظيفة “.

وأشارت سميرة عبد العزيز إلَّى أنها مشغولة حاليا بتصوير باقي حلقات مسلسل “وسط البلد” الذي يعرض قبل رمضان وتستمر المنافسة وسط دراما رمضان وتستمر بعده، مبينة أن العمل يتكون من 200. الحلقات.

شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على محمد رمضان، واعتبروا رده على سميرة عبد العزيز إهانة لها باعتباره رمزًا فنيًا ثمينًا.

يشار إلَّى أن محمد رمضان بدأ قبل ساعات تصوير مشاهده من أجل فِيْلمه الجديد “الزيرو”، والذي يشارك فِيْه إلَّى جانب الفنانة المصرية نيللي كريم، وهُو من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل. وإخراج ماندو العدل.