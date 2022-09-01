سميرة عبد العزيز عَنّْ سخرية محمد رمضان لو رديت هتتساوى الرؤوس

رفضت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز الرد على الفنان محمد رمضان، خلال تكريمه بالمركز الثقافِيْ الروسي، إثر تدوينة ساخرة عَنّْها.

وعلق عبد العزيز بجملة واحدة “إذا أجبت فالرؤوس هِيْ نفسها”.

واعتبر المتابعون أن رد الفنانة كان قويا، فهِيْ شخصية لها تاريخ فِيْ الوسط الفني، ولا تريد المبالغة فِيْ قضية محمد رمضان، لأن الفارق بينهما كبير.

وكان الفنان محمد رمضان، قد استفز الجمهُور قبل أسابيع لتعليقه على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز ساخرة برأيها.

ونشر رمضان صورة للفنانة أرفقها ببيانه وعلق عليها قائلا “يا أخير يا معلمتي .. قلبي سيتوقف بفرح .. لكن للأسف فِيْلمي القادم يعرض أم يتيمة. “. . “

واعتبر المتابعون تعليق محمد رمضان إهانة لـ “أيقونة فنية كبيرة” مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.

جاء رد رمضان على تصريحات الفنانة المصرية، رغم أنها وصفته بـ “ممثل جميل وموهُوب، والسلام جيد، وإذا كان يلعب دورًا جيدًا ويريدني أن أبقى مع والدته، فلا مانع من ذلك”.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمد رمضان، مشيرين إلَّى أنها ليست المرة الأولى التي يعلق فِيْها بـ “عدم الاحترام”.

سميرة عبد العزيز لا يهمني تورط محمد رمضان رغم تعليقه الساخر

عادت الفنانة سميرة عبد العزيز وقالت مرة أخرى إنها لا تهتم إطلاقا بمشاركة الفنان محمد رمضان فِيْ عمل فني خلال الفترة المقبلة رغم رده الساخر عليها.

وأضاف “أنا لا أعارض مشاركة محمد رمضان فِيْ عمل فني، ولا أعطي نفسي الحق فِيْ معارضة الناس، أنا فقط أعارض النص أو أقبل النص، ولا أدعو أحد للمشاركة أو المشاركة مع من. “.

وتابع “أنا لست ضد الأفراد ولم أر تعليق محمد رمضان. أخبرني بعض الناس عَنّْ حديثه ويقول ما أريد أن أقوله، ولا أدخل فِيْ مجادلات جانبية مع أحد. أنا” م صاحب عمل. “، وسيكون اعتراضي وموافقتي على وظيفة”.

آخر أعمال سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

يشار إلَّى أن سميرة عبد العزيز مشغولة حاليا بتصوير بقية حلقات مسلسل “وسط البلد” الذي عرض قبل رمضان واستمر التنافس فِيْ منتصف الدراما الرمضانية واستمر بعد ذلك، مبينة أن العمل يتكون من 200. الحلقات.

كَمْا بدأ محمد رمضان تصوير مشاهده فِيْ فِيْلمه الجديد “الزيرو” الذي تقوم ببطولته إلَّى جانب الفنانة المصرية نيللي كريم وتأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل وإخراج مندو العدل.