سمير عارف من اي قبيلة، يعد سمير عارف احدى أبرز الشخصيات المشهورة والمعروفة في المملكة العسودية، كما وانه شارك في عمل الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي لاق من خلالها على شهرة واسعة جدا، حيث يمتلك سكير عارف الكثير من المواهب المميزة، حيث أخرج مسلسل أيام متربة السعودي الذي لاق على نجاح وصدى واسع وبارز، مما كون قاعدة جماهيرة كبيرة، وأصبح الكثير يهتم لحياته والتعرف على سمير عارف من اي قبيلة.

من هو سمير عارف من ويكيبيديا

سمير ابراهيم عارف شخصية موهوبة في عالم الفن. حيث عمل كمخرج تلفزيوني وله العديد من الأعمال المشهورة التي حقق من خلالها نجاحات واسعة وكبيرة، ويشار إلى أن سمير من مواليد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ الآن من العمر ما يقرب من 38 عامًا.، من مواليد 13 ديسمبر 1983 م. يحمل الجنسية السعودية، ولا يزال سمير يواصل مسيرته الفنية بإخراج العديد من الأعمال الفنية التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور، حيث عمل كمخرج.

سيرة سمير عارف

برزت الفنانة السعودية سمير عارف بشكل كبير داخل المشهد الفني في المملكة العربية السعودية، مما أثر في الرغبة في التعرف عليها أكثر. لذلك نرفق أدناه قائمة تتضمن أهم المعلومات المتعلقة بمخرج الفيلم على النحو التالي

الاسم الكامل سمير ابراهيم عارف.

الإسم المستعار سمير عارف.

مكان الإقامة جدة، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

تاريخ الميلاد من مواليد 13 ديسمبر 1983 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

العمر 38 سنة.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الإسم المستعار أبو ريان.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوجة السابقة زارا البلوشي.

جنسية الزوجة السابقة عماني – أم ريان سعودية.

الأبناء ريان سمير عارف.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

الأم جامعة الملك سعود بن عبد العزيز بالرياض.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة مخرج أفلام تليفزيونية.

سنوات العمل بدأ حياته المهنية كمخرج تلفزيوني منذ عام 2008 وما زال مستمراً حتى الآن.

سمير عارف من اي قبيلة

المخرج السعودي سمير عارف من قبيلة بني حرب من فخد العوارف، حيث تعتبر عشيرته بني حرب من أشهر وأبرز القبائل العربية والأكبر على مستوى شبه الجزيرة العربية، ويتواجد أفرادها في كثير. دول عربية مختلفة، وهي منتشرة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. كان وجودهم من بداية القرن الثاني الميلادي، لكنهم اشتروا واكتسبوا نفوذاً في بداية القرن الرابع الميلادي، وبالرجوع إلى كتب الأنساب نوضح فيما يلي أن قبيلة بني حرب تعتبر قحطانية القبيلة لأنها من أصل خلاني، ونسب القبيلة على النحو التالي

ومن أبرز أعمال سمير عارف

قدم المخرج السعودي سمير مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المختلفة، وفيما يلي قائمة بأبرزها

أيام متربة.

مساكن في قلوبنا.

الخطأ الكبير.

أم عبيد.

أنا آسف.

أهلا أهلا.

لعبة الشيطان.

حساب سمير عارف على انستجرام

ظهر المخرج سمير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها على حسابه الرسمي على منصة انستجرام، حيث يتابعه أكثر من أربعة وخمسين ألف متابع، ويشارك على حسابه العديد من الصور المرتبطة به ومن بينها أعماله المتميزة. التي تتمتع بجمهورية واسعة، ويمكنك زيارة حسابه الرسمي من خلال الرابط المباشر التالي.

يعد سمير عارف من كبار المخرجين في السعودية، حيث أن له عدد كبير من المتابعين عبر حسابة على الانستقرام، ويعد سمير عارف من قبيلة بني حرب من فخد العوارف والتي تعد من أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية.