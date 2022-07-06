سمير عثمان لاعيبة الأهلي مش فاهمة في قانون اللعبة

أكد سمير عثمان خبير التحكيم أن لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم ليسوا على دراية بالقوانين التي ظهرت في مباراة الجونة.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال سمير عثمان في تحليل المباراة “لاعبي الأهلي لا يعرفون قانون كرة القدم”.

وتابع “إذا ذهب أي لاعب من الأهلي إلى عماد السيد حارس مرمى الجونة، على الكرة التي احتسبها الحكم لركلة حرة غير مباشرة، وتلقى الحارس الكرة، فسيتم طرده على الفور. . “

وأضاف “الوحيد الذي يفهم القانون هو وليد سليمان، وأشار إلى الهجوم للاعبين”.

وأوضح عثمان أنه في ارتكاب الخطأ كان يجب أن يكون الجدار على خط المرمى، لكن لاعبي الجونة لم يقفوا بشكل صحيح واختلف مع الحكم في هذه النقطة.