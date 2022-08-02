سمير عثمان يوضح مدى صحة هدف الزمالك الثاني وأحقية بيراميدز في ركلة جزاء

كشف خبير الحكم سمير محمود عثمان، عن حالات الظل في مباراة الزمالك وبيراميدز التي واجهتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

وأكد عثمان خلال تحليله لفقرة التحكيم على قناة “أون تايم سبورتس” أن العقوبة المحكوم بها للزمالك صحيحة وقرار الحكم صحيح.

وبشأن أحقية بيراميديس بضربة جزاء أكد أن هناك لمسة يد على مدافع الزمالك لكنها لا تعادل ركلة جزاء، لأن يد مدافع الزمالك خلف ظهره وبالتالي هناك. ليس عن قصد

وأوضح الخبير التحكيمي أن الهدف الثاني للزمالك صحيح ولا يوجد اشتباه بالتسلل، وقرار رائع من الحكم المساعد والفأرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بيراميدز يستحق ركلة جزاء، وكان على حكم VAR تنبيه الحكم الرئيسي.

وتغلب الزمالك على بيراميدز 3-صفر في المباراة التي واجهته مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويواجه الزمالك الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز، الجمعة المقبل، على ملعب الجونة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة في 28 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.