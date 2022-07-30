سمير غانم ودلال وإيمي يتصدون أغنية دنيا “أسيب نفسي وأغني”.. وإشادات كبيرة

لقيت أغنية الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الجديدة “أغني أنا وأسيب نفسي”، التي قدمتها منذ ساعات على “يوتيوب”، صدى إيجابيًا سواء فِيْ كلماتها أو فِيْ لحنها.

وكلمات الأغنية تقول “أشعر وكأنني فِيْ حالة مزاجية جديدة وجديدة، بعيدًا عَنّْ كل الناس الذين يرمون الخرز خلف ظهري، بعيدًا وخاضعًا للمشاعر”. وهِيْ من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وشهدت الأغنية العديد من الصور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، كَمْا ظهرت فِيْ المقاطع أختها إيمي، وقدمت هدية فِيْ النهاية قائلة “هدية لبابتي وأمي، أعزائي، ستكونون. مصدر سعادتي وقوتي فِيْ العالم. أنت معي فِيْ جميع الأوقات “.

كَمْا لم تنس الفنانة جمهُورها وشقيقتها وزوجها رامي رضوان وزوج شقيقتها حسن الرداد التي كتبت لها “شكر خاص جدا من القلب لكل الجمهُور الذي يشجعَنّْي ويدعمني ايمي”. كايلا ورامي وحسن ربنا يحفظهم لي “.

ومع احتفال الجمهُور بالمقطع الجديد للنجمة المصرية، قال فِيْ التعليقات “كلمات مؤثرة، لحن جميل جدا، صوت رائع وشعور راق. شكراً جزيلاً لكل من ساهم فِيْ هذا العمل الجميل “.

وأضاف آخر “جميل وهادئ ودافئ، الجميع حلو لبعضهم البعض إن شاء الله سلامنا عليكَمْ إيمي وجميع أفراد عائلتها، ورحم الله النفوس الطيبة لوالديهم وجعل الجنة راحتهم. ضع يا رب، وارحم جميع الموتى من المسلمين والمسلمات “.

وأيضا “جديًا صوتك رائع، لا أعرف كَيْفَ أتوقف. استمع إلَّى الأغنية. يرحم الله أبيك وأمك، ويغفر لهما ويغفر لهما، يا رب أنت جميلة جدًا، وكل ما تضعه هُو جميل مثلك.

الفنانة دنيا سمير غانم تعيش حالة من النشاط الفني منذ أن قدمت مؤخرا أغنية تغازل فِيْها جمال مصر وروعة بيئتها فِيْ الصيف من خلال مقطع فِيْديو بعَنّْوان “اليوم فِيْ مصر ما هُو عليه”. غير كافٍ “، والذي نشره على حسابه على Instagram من خلال حساب EXPERIENCE Egypt.

تأتي هذه الأغنية ضمن حملة “اكتشف مصر” التي ترعاها وزارة السياحة والآثار بهدف الترويج لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها فِيْ الصيف.

قالت دنيا إن ما أحبته فِيْ الأغنية هُو حديثها عَنّْ السياحة، وكلماتها الحقيقية والسهلة، وعلقت قائلة “إنها تتحدث عَنّْ المتعة فِيْ الصيف واليوم الذي لا تريد أن تسهر فِيْه حتى الفجر.

وأشار إلَّى أن الأغنية كانت مسؤولية، وتم تصويرها فِيْ القاهرة والساحل والجونة، متمنياً أن تزور المرأة الجميلة مصر، لأنها بها أماكن جميلة.

وأكدت دنيا سمير غانم أنها لم تتردد عَنّْدما قدمت لها الأغنية ولا تتردد فِيْ فعل أي شيء يتعلق بمصر.

كَمْا أشار إلَّى أنها تركز على مسرحية، وسيكون من المهم العودة إلَّى المسرح مرة أخرى، وسيتم عرضها خلال موسم الصيف، وقال أحاول استكَمْال طريق والدي فِيْ المسرح، و يا رب المسرح سيعود الى الايام الخوالي “.