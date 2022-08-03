سناب اروى حميدان التركي ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بقصة حميدان التركي ، ومن ضمن التسائلات حول حساب سناب اروى حميدان التركي ، حيث ان التركي حميدان والذي أصبح يتكرر على لسان الكثيرين وذلك للمرة أخرى ، رغم أن قصته انتهت منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي أروى حميدان التركي – ويكيبيديا

أروى حميدان التركي ناشطة اجتماعية بارزة في العديد من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وابنة سارة الخنيزان وأروى من أربعة أشقاء هم تركي ولمى ونورا وربى. لم تشرح أروى التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية لأنها تريد الحفاظ على خصوصيتها بشكل كبير، لكنها راضية عن نشاطها الاجتماعي الملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث برزت أيضًا في مجال التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى كونها أول معتمدة. -مدربة تصوير فوتوغرافي، وتعمل على مشاركة المتابعين بالعديد من الإنجازات والأعمال التي تقوم بها خلال حياتها اليومية كالمعتاد.

من هو والد أروى حميدان التركي

والد أروى هو الشخصية السعودية حميدان التركي، الذي اعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي على مدبرة منزله الإندونيسية، من قبل محكمة كولورادو، مما أدى إلى بقائه في السجن لمدة 28 عامًا بقرار من ولكن بعد تعويض مالي تم تخفيف الحكم، حيث اتهم بخطف الخادمة وإجبارها على العمل دون دفع أجر، والعديد من الاتهامات الأخرى التي نفىها حميدان. وأوضح أنه لم يفعل ذلك. يبلغ من العمر 53 عامًا، من مواليد 1969 م، وله خمسة أبناء أتراك. لما نورا اروى يارب.

سناب أروى حميدان تركي

الناشطة أروى تتابع على منصة التواصل الاجتماعي سناب شات عدد كبير من الأفراد، حيث يمكنكم زيارة حسابها الرسمي عبر الرابط التالي “” مباشرة. يشار إلى أن أروى تعمل على مشاركة المتابعين العديد من الصور ومقاطع الفيديو المختلفة مع المتابعين من خلال ميزة القصة، والتي تظهر من خلال نشاطاتها اليومية ومنها الحالة التي وصل إليها والدها حميدان التركي المتواجد في سجون مصر. في الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت إلى أن نهاية الجلسة الماضية لم تسفر عن إطلاق سراحها المشروط.

تويتر أروى حميدان التركي

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط أروى لم يقتصر على حسابها الرسمي على منصة سناب شات فقط، بل ظهرت أيضًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ويتبعها أكثر من 178.4 ألف متابع من المملكة العربية السعودية ودول أخرى، حيث تعمل على نشر العديد من التغريدات. المتميزة ومنها إعلان موعد جلسة والدها في المحكمة الأمريكية ونتائج ذلك في نهاية الجلسة. يذكر أن أروى انضمت إلى منصة تويتر خلال شهر أغسطس من عام 2011 م وما زالت قائمة حتى الآن، ويمكن زيارة حسابها عبر الرابط التالي “” مباشرة.

حساب أروى حميدان التركي على إنستجرام

كما ظهرت أروى على حسابها الرسمي على منصة إنستجرام كواحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي لعدد متابعين لها على حسابها، والذي وصل إلى أكثر من 388 ألف متابع منذ انضمامها للمنصة حتى الآن، وعلى هذا حساب أروى تشارك متابعيها بالعديد من الصور المختلفة المتعلقة بأعمالها المتميزة، فهي تعتبر مصورة معتمدة من الدرجة الأولى، ويمكنك زيارة حسابها الرسمي على انستجرام من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

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