سناب تركي حميدان التركي ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بقصة حميدان التركي ، و حساب سناب تركي حميدان التركي حيث ان التركي حميدان والذي أصبح يتكرر على لسان الكثيرين وذلك للمرة أخرى ، رغم أن قصته انتهت منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو تركي حميدان التركي

تركي حميدان التركي هو الابن الأكبر للمواطن السعودي الذي أثار الرأي العام في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع “حميدان التركي”، نشر عددًا من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر. المنصة، التي تشرح تطورات قضية والده المعتقل في السجون الأمريكية منذ عام 2006 م، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون بشكل كبير وينتظرون آخر الأخبار والمستجدات بخصوص تفاصيل القضية.

تركي سنابس حميدان التركي

بعد البحث والتحقيق اتضح أن هناك حساب رسمي لمنصة تركي حمدان التركي سناب شات يتحدث من خلاله عن كل ما يتعلق بقضية والده مما أثار الرأي العام داخل وخارج المملكة ويمكنك الوصول إليه “”، كما يقوم بنشر آخر التطورات والتفاصيل عن والده على حسابه الرسمي. على منصة التواصل الاجتماعي Twitter، يمكنك الوصول إليها ““.

من هو حميدان التركي

حميدان علي التركي مواطن سعودي ودكتوراه. الطالب الموفد من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية” لإكمال درجة الدكتوراه في الصوتيات في قسم اللغة الإنجليزية، أدين في محكمة كولورادو بتهمة كاذبة وهي الإساءة والاعتداء والاستعباد على خادمته الإندونيسية، بعد زيارته الأخيرة لكولورادو لمدة 4 سنوات. ونتيجة لذلك، حُكم عليه في 31 أغسطس / آب 2006، بالسجن 28 عامًا في 12 تهمة جنائية هي السجن الباطل والاتصال الجنسي غير القانوني والسرقة والابتزاز الجنائي. في 25 فبراير 2011، أعيد الحكم عليه بالسجن من 28 إلى 8 سنوات لحسن السلوك في السجن.

سيرة حميدان التركي

بعد تأجيل الإفراج المشروط عن حمدان التركي، تزايد البحث والتساؤل حول هوية حمدان التركي. نستعرض معكم أهم المعلومات عن المواطن السعودي حمدان التركي

الاسم الحقيقي حميدان التركي.

والده علي التركي.

تاريخ الميلاد 1969 م.

العمر 52 سنة.

مكان الميلاد مدينة رفحاء بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال 5 أطفال.

المهنة طالب مبتعث.

المؤهلات الأكاديمية إجازة في اللغة الإنجليزية – ماجستير في الصوتيات.

الأم جامعة الإمام محمد – جامعة الجفر الأمريكية.

الإقامة سجن ليمان.

مدة السجن منذ عام 2006 حتى اليوم.

تفاصيل محاكمة حميدان التركي

وغرد تركي حميدان التركي، على حسابه بموقع تويتر، صباح الثلاثاء 2 أغسطس 2022 م، كاشفا عن بعض التطورات الجديدة بشأن قضية والده حمدان التركي المسجون في أمريكا، حيث قال إن الثلاثاء هو. موعد جلسة “الإفراج المشروط” لوالده حميدان. التركي “الذي انعقد في الخامسة مساءاً بتوقيت السعودية، حيث سُمح لهم بحضور جلسة والده، وأوضح تركي أن ممثل اللجنة المختصة أعرب عن أسفه لتأجيل قرار الإفراج المشروط، حسب المتاح قانونيًا. البيانات تمنعه ​​من اتخاذ هذا القرار، لكن ممثل اللجنة سيقدم سير الإجراءات. الجلسة مخصصة لجميع أعضاء اللجنة للتوصل إلى قرار نهائي. قد يستغرق الرد أكثر من شهر، بحسب تصريحات تركي حميدان التركي. يُذكر أن حميدان التركي أحيل في محاكمته الأخيرة الشهر الماضي، والتي تتكون من 9 أعضاء صوتوا لقبول الإفراج المشروط بسبب سجله وحسن السلوك طوال فترة سجنه.

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