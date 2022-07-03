سناب، زوج نجلاء الودعاني الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم برنامج. للوداني قاعدة جماهِيْرية ضخمة تم إنشاؤها خاصة بعد إعلانها عن ملكتها قبل شهر، وبدأ متابعو الودعاني بالبحث عن معلومات زوجها وخاصة حسابه على سناب شات، لذا فهِيْ تبحث عن معلومات أكثر أهمية عن نجلاء. وداني بخلاف حسابه على سناب شات وحساب نجلاء على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

من هُو زوج نجلاء الودعاني –

ولم تكشف الناشطة نجلاء الودعاني عن هُوية زوجها، لكن ما نشره رواد مواقع التواصل أكد أنها مرتبطة بلاعب كرة القدم السعودي عبد الرحمن الدخيل أبو سليمان والمهاجم صديق لأسرة نجلاء، حيث تربطه علاقة صداقة قوية بزوج أختها سارة الودعاني وشقيقها عبد الله الودعاني، وتدفقت بركات نجلاء بعد الاطلاع على تفاصيل زواجها، وعبر أشقاؤها عن فرحتهم البالغة فِيْ امتلاء الفرح. لأختهم من خلال مقتطفات من زواجها المراوغ.

سناب زوج نجلاء الوناني

زوج نجلاء الودعاني، عبد الرحمن الدخيل، اسم موقع التواصل الاجتماعي Snapchat هُو (add.1s) ولم تشارك الوداني حساب زوجها أبدًا لأنها تحافظ على خصوصيته بعيدًا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ومن ناحية أخرى نجلاء الودعاني حاضرة بشكل دائم على حسابها على سناب شات، حيث تشارك صور رحَلْاتها فِيْ مدن وقرى المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكنك الوصول إلى حسابها نجلاء الودعاني بالضغط على الرَابِطْ “”.

من هِيْ نجلاء الودعاني –

نجلاء سعد الودعاني هِيْ منشئة ومقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن إرجاع أسلافها إلى مسقط رأسها، الأحساء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ولدت الودعاني عام 1991 م، واشتهرت عندما ظهرت مع شقيقتها سارة الودعاني البلدان والمناطق، وقدمت لمتابعيها تفاصيل رحَلْاتهم، فوجدوا أن الودعاني عرضت برنامج “كرم” على شاشة “mbc”.

سيرة نجلاء الوداني

بعد ذكر معلومات نجلاء الودعاني بشكل عام، قمنا بفصل بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم نجلاء سعد الودعاني.

الاسم الانكليزي نجلاء الودااني.

مكان الميلاد الأحساء، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد 14 أبريل 1991 م

العمر 31 سنة.

العلامة الفلكية برج الحمل.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية السَعُودِيْة.

الجنسية عربي.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

اسم الزوج عبد الرحمن الدخيل.

عدد الاطفال لا يوجد.

المهنة مقدمة برامج تلفزيونية، مهتمة بالسفر والنزهات الاجتماعية.

سنوات النشاط بدأ فِيْ عام 2015 ويستمر حتى الآن.

نجلاء الودعاني انستغرام

بدأت نجلاء الودعاني على إنستغرام مشاركة موهبتها الفنية وحرفها، لكنها سرعان ما تحولت للسفر بعد انضمامها إلى الهِيْئة العامة السَعُودِيْة كشخصية إعلامية للتعرف على مناطق المملكة. صور من حفل خطوبتها ومن حفل خطوبة سارة يمكنكَمْ الدخول إلى حساب الودعاني على إنستجرام بالضغط مباشرة على رَابِطْ “”.

بعد تقديم أهم المعلومات الموجزة عن زواج نجلاء الودعاني نصل إلى ختام هذا المقال عن لقطة زوج نجلاء الودعاني.