سناب شات تخسر 422 مليون دولار فِيْ 3 أشهر.. إعلان “خطة حرب”

يعد تخفِيْض نفقات التشغيل وخفض عدد الموظفِيْن من أبرز قرارات “خطة الحرب” التي اتخذتها شركة سناب للخروج من نفق الخسائر المظلم.

أظهر تقرير نتائج الأعمال للربع الثاني من العام الجاري، أن شركة التواصل الاجتماعي الشهِيْرة “سناب شات” سجلت خسارة قدرها 422 مليون دولار، وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 35٪.

وبلغت خسائر شركة Snap Inc. خلال الربع الثاني من العام الجاري 422.1 مليون دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف الخسائر عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، والتي تم تسجيلها بعد ذلك عَنّْد 152 مليون دولار.

حققت Snap إيرادات بقيمة 1.11 مليار دولار مقارنة بـ 1.06 مليار دولار فِيْ الربع الأول من العام، على الرغم من أنها لم تصل إلَّى تقديرات وول ستريت البالغة 1.14 مليار دولار.

نما عدد المستخدمين النشطين يوميًا للشركة بمقدار 347 مليونًا فِيْ نهاية الربع الثاني، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 344.2 مليونًا، وفقًا لبيانات StreetAccount. وزاد عدد المستخدمين اليوميين بنسبة 18٪ أو 54 مليونا خلال الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التقط خطة الطوارئ

وافق مجلس إدارة Snap على برنامج إعادة شراء يصل إلَّى 500 مليون دولار فِيْ الأسْهُمْ العادية لوسائل التواصل الاجتماعي من الفئة أ.

وعزت سناب الخسائر المتزايدة إلَّى انخفاض الطلب بسبب انخفاض عائدات الإعلانات وتقلبات السوق الأوسع فِيْ شكل تضخم وارتفاع مستويات الفائدة.

شدد المدير المالي لشركة Snap، ديريك أندرسن، فِيْ مؤتمر عقد مساء الخميس، 21 يوليو 2022، على الحاجة إلَّى خفض نفقات التشغيل التي من شأنها أن تشمل “وقفة كبيرة” فِيْ النمو الرئيسي للشركة.

لقد كان الربع الثاني من عام 2022 أكثر صعوبة مما توقعَنّْا، حيث أن نتائجنا المالية لا تعكس حجم طموحنا. جاء فِيْ رسالة المستثمرين إلَّى النتائج المالية للربع الثاني “نحن غير راضين عَنّْ نتائجنا، بغض النظر عَنّْ الرياح المعاكسة الحالية”.

مصير الثروة

قدرت Forbes ثروة مؤسس Snap والرئيس التنفِيْذي Evan Spiegel بـ 3.8 مليار دولار اعتبارًا من يوم الخميس، بانخفاض حوالي 8 مليار دولار عَنّْ العام الماضي، لكنها انخفضت اليوم إلَّى 2.8 مليار دولار، مما يعَنّْي أن ثروة الملياردير قد انخفضت بشكل كبير بمقدار 3.3 مليار دولار منذ أبريل. عَنّْدما قدرت ثروته بـ 6.1 مليار دولار فِيْ قائمة فوربس السنوية لأصحاب المليارات.

فِيْ هذه الأثناء، كان مؤسس شركة Snap، بوبي ميرفِيْ، لديه ثروة قدرها 3.6 مليار دولار اعتبارًا من يوم الخميس. مع استمرار انخفاض السهم، تبلغ ثروته اليوم 2.6 مليار دولار، بانخفاض 4.2 مليار دولار من 6.8 مليار دولار فِيْ أبريل.

سيظل المؤسسان المشاركان Spiegel و Bobby Murphy الرئيس التنفِيْذي والمدير التنفِيْذي للتكنولوجيا، على التوالي، حتى عام 2027 على الأقل، وفقًا لرسالة المستثمر.

سيتلقى شبيجل ومورفِيْ راتبًا سنويًا قدره 1 دولارًا أمريكيًا وليس تعويضًا عَنّْ الأسْهُمْ بموجب العقد الجديد.