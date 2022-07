سناب شات تسجيل دخول طريقة حل المشكلة ، يعتبر تطبيق Snapchat من ابرز والتطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي ، خاصة بين مجموعة الشباب والفتيات ، حيث كانت فكرة تطبيق Snapchat تتمحور حول المشاركة بين الأصدقاء لكل من الصور ومقاطع الفيديو ، وإضافة مجموعة من التأثيرات والفلاتر مع الاستطاعة إجراء بعض التغيرات على الصور ومشاركتها في مجموعات ومحادثات.

سناب شات تسجيل الدخول

يواجه العديد من مستخدمي تطبيق Snapchat على هواتف Android مشكلة عند تسجيل الدخول إلى التطبيق وتكون مصحوبة دائمًا بهذه الرسالة فشل تسجيل الدخول إلى Snapchat مؤقتًا.

بالرغم من عدم وجود سبب واضح ومحدد لحدوث هذه المشكلة، وهذا الخطأ عند تسجيل الدخول، يمكن حل هذه المشكلة باتباع الخطوات البسيطة التالية

يجب تنزيل تطبيق Snapchat من متجر Google Play الأصلي من “”. يجب عليك التأكد من ضبط الوقت والتاريخ الصحيحين على هاتفك الشخصي أولاً قبل تسجيل الدخول. يجب أن يكون لديك حساب شخصي (بريد إلكتروني) على Google لأنها الأداة التي سيتم تسجيل الدخول إليها في الخطوة التالية والتي من خلالها سيتم أيضًا التحقق من حسابك من خلال عملية التحقق من حساب Google، وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل في عبر البريد الإلكتروني لا يمنعك من فتح حسابك من أي جهاز آخر بشرط أن يكون لديك اسم المستخدم الصحيح وكلمة المرور الصحيحة. سنبدأ عملية تسجيل الدخول بالضغط على اختيار كلمة (اشتراك) في الواجهة الأمامية للتطبيق. بعد ذلك مباشرة، سيُطلب منك إدخال الاسم واللقب الذي ترغب في منحه لحسابك في التطبيق. ثم يجب عليك إدخال تاريخ ميلادك التفصيلي المكون من يوم وشهر وسنة. لا يسمح لك Snapchat بتكرار الاسم مرتين مثل Facebook على سبيل المثال، لذلك سيقترح اسمًا فريدًا لك حتى يتمكن أصدقاؤك من العثور عليك بسهولة على التطبيق. يمكنك إجراء تغييرات أخرى على الاسم، ولكن يجب أن يظل فريدًا حتى تنجح عملية تسجيل الدخول. الخطوة التالية هي تعيين كلمة مرور لحسابك ويمكن أن تتكون من أحرف أو أرقام ويجب حفظها في الذاكرة أو كتابتها في ملاحظة للرجوع إليها عند الحاجة. الخطوة التالية هي إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم ربط حسابك به عبر Snapchat، لذلك يجب عليك التأكد من أن حساب البريد الإلكتروني الذي أدخلته نشط وأنه يمكنك الوصول إليه لإكمال عملية التحقق لاحقًا. الخطوة الأخيرة هي كتابة الرقم الشخصي لهاتفك ويجب أن يكون الرقم متاحًا لأنك ستتلقى إما مكالمة هاتفية أو رسالة نصية برمز يتكون من عدة أرقام، يجب إدخالها مرة أخرى في الحقل المخصص لها من أجل إكمال عملية تسجيل الدخول إلى Snapchat بنجاح.

حل مشكلة تسجيل الدخول إلى Snapchat لنظام Android

يواجه معظم المستخدمين نفس المشكلات في تسجيل الدخول إلى Snapchat عند استخدام هواتف Android، مثل خطأ في اسم المستخدم أو خطأ في كلمة المرور أو فشل في أداء عملية التحقق من خلال الحساب الشخصي في Google، لذلك سنناقش جميع المشاكل التي يمكن أن تواجه المستخدم بعرض جميع الحلول الممكنة لها

يوجد خطأ في اسم المستخدم أو كلمة المرور

يجب التأكد من استخدام الاسم الصحيح وكذلك كلمة المرور الصحيحة عند تسجيل الدخول، وإذا نسيت كلمة المرور، فيمكنك تعديلها بالنقر فوق خيار نسيت كلمة المرور وسيتم تغييرها بنقلك إلى Google الخاص بك حساب لتعيينه مرة أخرى.

يوجد خطأ في الاتصال بالإنترنت في الوقت الحالي

يجب أن تتأكد من أن لديك اتصال إنترنت قويًا وجيدًا قبل تسجيل الدخول، وإذا كانت لديك مشكلة في خدمة الإنترنت على الهاتف، فيمكنك التغيير إلى استخدام Wi-Fi والعكس، ستؤدي إعادة تشغيل هاتفك إلى إحداث تغيير وتساعدك في التغلب على مشاكل الاتصال بالإنترنت.

تحميل تطبيق سناب شات

يجب تجنب تنزيل تطبيق Snapchat من أي مصدر غير المصادر الرسمية المتاحة لهواتف Android و iPhone، حفاظًا على سلامة المستخدمين وأمنهم، حيث يمكن لبعض المصادر الأخرى أن تشكل تهديدًا لخصوصية المستخدم، لذا يمكنك تنزيله. البرنامج بأمان من خلال الروابط التالية

يمكن تنزيل تطبيق Snapchat لهواتف Android من “”.

يمكنك تنزيل تطبيق Snapchat لهواتف IOS من “”.

دعم سناب شات

يوفر دعم Snapchat العديد من النصائح التي ستساعد المستخدمين في نجاح عملية تسجيل الدخول إلى Snapchat، ومن أهمها

يجب عليك الابتعاد عن تسجيل الدخول إلى Snapchat من خلال التطبيقات غير المصرح بها مثل

SCOthman. سناب شات بلس Snapchat ++. شبح. أحذية رياضية. SnapTools. محاكي.

ستظهر رسالة التنبيه هذه “لم نتمكن من الاتصال” إذا وجد التطبيق أنك تستخدم تطبيقات تابعة لجهات خارجية، أو وظائف إضافية غير مصرح بها، لذلك لن تتمكن من تسجيل الدخول بنجاح، أو حتى فتح حساب جديد لذا فإن الحل هو إلغاء تثبيت أي من البرامج المذكورة أعلاه فقط استخدم Snapchat.

يجب تجنب استخدام VPN مع Snapchat يستخدم بعض مستخدمي Snapchat VPN (شبكة افتراضية تمنح مستخدميها خصوصية إضافية) أثناء الاتصال بالتطبيق، لذلك قد يواجهون مشاكل في إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لأن التطبيق لا يدعم هذه الشبكة.

لذلك إذا كنت تحاول تسجيل الدخول من جهاز متصل بشبكة VPN ولا تزال تواجه مشاكل في العملية، فمن الأفضل أن تحاول التغيير إلى شبكة أخرى وتحاول تسجيل الدخول مرة أخرى من خلالها.

لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال أجهزة Android التي تم عمل روت لها، لذلك سترى الرسالة التالية (خطأ تسجيل الدخول)، لذلك يجب عليك القيام بالخطوات التالية لحل المشكلة

افصل جهاز Android. قم بإلغاء تثبيت تطبيقات الجهات الخارجية وحذفها نهائيًا. أعد تثبيت تطبيق Snapchat الرسمي. اتصل بمصنّع جهازك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

تنشيط حسابك الملغي في حالة إلغاء الحساب لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، يمكنك إعادة تنشيطه مرة أخرى عن طريق التسجيل بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور، ولكن لن تتمكن من تسجيل الدخول من خلال عنوان البريد الإلكتروني، ولن تتمكن أيضًا من تغيير كلمة المرور الخاصة بك، لذلك قد ترى رسالة التنبيه (لم يتم العثور على المستخدم) إذا حاولت تسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني بدلاً من اسم المستخدم الخاص بك.

إخلاء المسؤولية إذا قمت بحذف حسابك على التطبيق منذ أكثر من شهر، فسيتم اعتبار الحساب ملغى نهائيًا ولن تتمكن من تسجيل الدخول إليه مرة أخرى.

قد يكون حساب Snapchat مقفلاً قد تواجه مشكلة في تسجيل الدخول لأن حسابك من خلال التطبيق مغلق، ويمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب لذلك لن تتمكن من تسجيل الدخول في هذه الحالة، ومن الجدير بالذكر أن يأخذ التطبيق هذا الإجراء لحماية الحساب والحفاظ على بقاء الحساب التطبيق آمن وممتع للجميع.

يستطيع مستعملي برنامج Snapchat من القضاء على مشكلات تسجيل الدخول عن طريق تحميل الإصدار الأول من البرنامج، من خلال متجر apk Pure أو متجر up to down ، حيث تقدم هذه المواقع الالكترونية جميع أنواع الإصدارات التطبيق العرب اليوم تناول الموضوع بعنوان سناب شات تسجيل دخول طريقة حل المشكلة.