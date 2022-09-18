سناب عبدالله زوج وجدان عبدالعزيز الرسمي، يعتبر رائد الاعمال المشهور والبارز السعودي عبد الله بن تركي من اهم الشخصيات اللامعة في المملكة العربية السعودية والتي يعمل في مجال إدارة الاعمال وتزوج من الناشطة الاجتماعية اللامعة والشهيرة وجدان عبد العزيز عام 2017م وانجبت منه طفلتين وهما “سحاب والجوهرة” ويعتقد انه في الثلاثينيات من العمر وتحدث اللغاة الانجليزية بكل جدارة وطلاقة.

عبدالله زوج وجدان عبدالعزيز ويكيبيديا

زوج الناشطة الاجتماعية وجدان عبد العزيز هو عبد الله بن تركي الملقب بأبو سحاب. ولد عبد الله واستقر في العاصمة السعودية الرياض، وعمل في مجال إدارة الأعمال، لكنه سرعان ما اشتهر بشهرة زوجته التي ارتبطت بها في عام 2017، وأصبح جزءًا من العالم الافتراضي يظهر مع ابنتيه في الصور، ولا يزال عبد الله يعمل في مجال الأعمال بالإضافة إلى امتلاكه حسابات رسمية يجمع من خلالها مئات الملايين من المتابعين.

سيرة عبدالله بن تركي الذاتية

يعتبر زوج وجدان عبد العزيز من الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل، ونقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم والنسبة عبدالله بن تركي.

اسم الأب غير معروف.

الإسم المستعار عبدالله أبو سحاب.

الميلاد غير معروف.

العمر يقدر في العقد الثالث من العمر.

الميلاد ولد في الرياض – المملكة العربية السعودية.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الأبناء ابنتان “سحاب الجوهرة”.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

لغات أخرى يتحدث عبد الله اللغة الإنجليزية بطلاقة.

المهنة ناشط اجتماعي، رجل أعمال.

سناب عبدالله زوج وجدان عبدالعزيز الرسمي

عبد الله بن تركي ليس لديه حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، ويفضل تخصيص حسابه على انستجرام لعرض يومياته، وعبد العزيز لا يشارك صور زوجها عبر حسابها، ويغطي وجهه عند ظهوره معه. ولديه، لكن عبد الله يظهر في حسابات إخوانه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن أغلبهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدان عبد العزيز ويكيبيديا

وجدان عبد العزيز، المعروفة باسم أم سحاب، هي منشئ محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تنحدر وجدان من عائلة المسعود المقيمة بالعاصمة السعودية الرياض وهي في الثلاثينيات من عمرها، وتخصص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض حياتها اليومية بالإضافة إلى عرض إعلانات وصور مختلفة لابنتيها.، وكل ما هو جديد. وفيما يتعلق بالموضة والجمال، الجدير بالذكر أن وجدان ارتبطت بزوجها عام 2017، وأنجبت طفلين هما “سحاب والجوهرة”.

عبدالله بن تركي انستقرام

يمتلك عبدالله بن تركي، زوج وجدان عبد العزيز، حسابًا رسميًا على موقع إنستقرام يخصه لمشاركة يومياته مع ابنتيه، بالإضافة إلى أسلوب حياته ويتابعه الملايين من الاشخاص عبر هذه المنصة اللاعلامية المشهورة ويمكنك متابعة عبدالله بن تركي على منصة الانستقرام من خلال الرابط التالي “من هنا“.

عبدالله بن تركي زوج الناشطة الاجتماعية اللامعة والبارزة وجدان عبد العزيز من ابز الشخصيات الهامة في السعودية كونه رجل اعمال مشهورة بإدارة الاعمال وناشطة اجتماعي ناجح عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ويتابعه الملايين من الناس عبر منصاته الإعلامية ولديه ابنتين وهما سحاب والجوهرة.