سناب مسعود بن شعفول ، أثار الاهتام من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة حول التعرف أهم المعلومات التي تتعلق مسعود بن شعفول وحساب سناب مسعود بن شعفول ، جاءت تلك التسائلات نتيجة تحول مسعود بن شعفوله من سائق شاحنة إلى شاعر ومنشد يغني له الأذان ، وهو ما قدمه بنفسه في أحد البرامج عندما أكد أن لوالده كان له دور بارز في تحريكه من الظلام الى النور على حد تعبيره ، تابعوا معنا .

من هو مسعود بن شافول

مسعود بن شافول مغني من أصل سعودي وجنسية، ولد في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية. اكتسب خلالها شهرة واسعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

سيرة مسعود بن شافول

وفيما يلي أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بمسعود بن شافول

الاسم مسعود بن شافول.

الميلاد في ثمانينيات القرن الماضي.

العمر في الثلاثينيات من عمره.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الديانة مسلم.

نوع الفن شيلات سعودي.

سناب مسعود بن شافول

يمتلك الفنان والمطرب السعودي مسعود بن شافول حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه الحسابات حسابه على منصة Snapchat، حيث يتابع مسعود من خلال ذلك الحساب آلاف المتابعين والمتابعين، ويمكن الوصول إلى حساب شافول مباشرة. على منصة Snapchat “”.

مسعود بن شافول من أي قبيلة

بالرغم من شهرة الفنان السعودي مسعود بن شافول في الفن، إلا أن قبيلته غير معروفة على وجه التحديد، حيث اقترح البعض أنه من قبيلة بني هجري، أو ما يسمى قبيلة الهاجري، تلك القبيلة التي تحتوي على العديد من الفروع. والجدير بالذكر أن أصول هذه القبيلة تعود إلى البطون التي تعود أصولها إلى آل اليزيد.

شيلات مسعود بن شافول

ومن أهم وأبرز أقوال مسعود بن شافول ما يلي

تل الخافقي.

زين رائع.

سر الليل.

مرحبًا.

شوق جنون

الورق والحل.

حان الوقت.

سناب مسعود بن شعفول ، يعتبر مسعود بن مشغول احدى الشخصيات التي حازت على اعجاب الكثير خلال فترة وجيزة ، كونه انتقل نقلة نوعية من سائق شاحنة الى فنان ومطرب وحصد قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا داخل منطقة الخليج المختلفة وتحديداً داخل وطنه .