سناب مودل اش Ash الرسمي، تعد مودل اش Ash أحدى عارضات الأزياء المشهورة والمعرفة في المملكة العربية السعودية، والتي نالت على شهرة واسعة جدا الفترة الأخيرة بعد نشر بعض المقاطع الفيديو الجريئة عبر حسابها على سناب مودل اش Ash الرسمي، حيث تقوم بعرض بعض الصور الفاضحة والتي أصابت جدل واسع في المملكة ، مما ادى الى طردها من السعودية، حيث إهتم الكثير لتعرف على حساب سناب مودل اش Ash الرسمي.

من هي مودل اش Ash

تعتبر مودل اش Ash أحدى أبرز الشخصيات السعودية التي برزت الفترة الأخيرة والتي لفتت أنظار الكثير هي يعد اسمها الحقيقي أشجان المطيري،حيث تم ترحيلها بعد نشر بعض الصور المخلة بالعادات والتقاليد المعارضة في المملكة، حيث أعلن والدها عن التبرؤ من مودل اش Ash، بعد نشر الفيديوهات الجرئية الفاضحة، والتي تمكنت من خلالها على استقطاب عدد ضخم جدا من المتابعين، عبر حسابها الشخصي سناب شات مودل اش Ash.

سناب مودل اش Ash الرسمي

اشتهرت مودل اش Ash بعد قيامها بنشر العديد من الفيديوها والمقاطع الفيديو الجرئية جدا والمخلقة بالعرف والتقاليد السعودية، حيث نشرت كافة صورها على سناب مودل اش Ash الرسمي، والذي يتابعها عبر حسابها عدد كبير من المتابعين من مختلف الوطن العربي، مما اهتم الكثير للتعرف على سناب مودل اش Ash الرسمي وهو

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إنستقرام مودل اش Ash

تعد مودل اش Ash حد أبرز الناشطات السعوديات المشهورة عبر منصات التواصل الإجتماعي، وخاصة عبر حسابها على سناب شات الإنستقرام، كما وتعرض مودل اش العديد من الصور الخاصة ومقاطع فيديو عبر حسابها على الانستغرام، حيث يتابعها عدد ضخم من الشخصيات الخليجية، يمكن متابعة حساب إنستقرام مودل اش Ash من هنا .

تعتبر مودل اش Ash من الناشطات الإجتماعية السعودية التي تنشر بعض الصور والمقاطع الفيديو الخاصة بها الفاضية والتي تم ترحيلها من السعودية الى الولايات المتحدة حيث تنشر كافة مقاطعها عبر سناب مودل اش Ash الرسمي