سناب ميسم الربيعي الرسمي ، قد اثار الإهتمام من قبل العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي للتعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة السفير حيدر منصور العذاري صاحب الجنسية العراقية والذي يتواجد داخل المملكة الهاشمية الأردنية ، وجاءت تلك التسائلات حول زوجة السفير العراقي ميسم الربيعي نتيجة الصور التي نشرت مع الفنان راغب علامة ، والتعرف على الروابط الخاصة بحسابها الرسمي على منصة سناب ، تابعوا معنا .

من هي ميسم الربيعي – ويكيبيديا

ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية. الذي ظهر لها مع الفنان اللبناني راغب علامة، حيث أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ظهورها معه بهذه الطريقة غير لائق، ولا يرقى إلى كونها زوجة سفير.

من هو حيدر الاداري

حيدر منصور هادي عويس العذاري هو سفير العراق في المملكة الأردنية الهاشمية، مواطن عراقي، مواليد 1970، ويبلغ من العمر 52 عامًا، شغل العديد من المناصب كأحد الشخصيات الدبلوماسية المرموقة، حيث شغل منصب العراق. سفيرا في بيلاروسيا لمدة خمس سنوات ونصف، كسفير في موسكو، وكان أيضا سفيرا للعراق في فلسطين منذ 2022، وهو حاليا سفير العراق في الأردن. متزوج من السيدة ميسم الربيعي، وله ولد وبنت، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام في الولايات المتحدة.

جنسية ميسم الربيعي

ميسم الربيعي تحمل جنسية زوجها اي عراقية الجنسية لكنها تقيم حاليا مع زوجها السفير العراقي حيدر العذاري في المملكة الاردنية الهاشمية نظرا لطبيعة عمله. في المملكة. وولد.

الصورة الرسمية لميسم الربيعي

ليس لميسم الربيعي حساب رسمي على منصة سناب شات، وهي غير نشطة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى سواء فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر. وهذا ما دفعها إلى انتشار اسمها بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، كونها زوجة السفير العراقي في الأردن، والصور التي ظهرت فيها غير لائقة.

انستغرام حيدر العذاري

السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر العذاري، لديه حساب رسمي على منصة إنستجرام، ويتابعه أكثر من 31 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، ويمكن متابعته من خلال الرابط المباشر التالي “”.

سناب ميسم الربيعي الرسمي ، تعتبر ميسم الربيعي هي زوجة السفير العراقي حيدر منصور العذاري لدولة العراق في دولة الأردن ، والذي عرف بحياته المهنية الناجحة في خدمة بلده في العلاقات الخارجية منذ عام 2009 ، مما نشط رواد منصات التواصل الإجتماعي مؤكدين أن ظهور ميسم الربيعي مع الفان راغب علامة غير لائق بها .