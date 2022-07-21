سن استخراج البطاقة الشخصية الجديد 2022 والاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

البطاقة الشخصية أو البطاقة الوطنية ليست مثل أي وثيقة أخرى يتحدث عنها الشخص، لأنها مهمة جدًا لأنها تتم معالجتها فِيْ كل الأشياء وفِيْ مختلف الجهات الحكومية غير الجامعات. أما التجديد فِيْ حالة انتهاء صلاحيتها، أو إخراجها مرة أخرى فِيْ حالة فقدها، فقد مر وقت طويل، ونعلم جميعًا أن السن القانوني للحصول على هذه البطاقة هُو 16 عامًا، ولكن فِيْ النهاية من اليوم التالي لتلك الفترة التي اعتاد عليها المواطنون فِيْ مصر ومحافظاتهم، أن هذا العمر للحصول على البطاقة يمكن أن يتغير، حيث تغير هذا بالفعل حيث أصدر المجلس قانونًا ينص على تعديل السن للحصول على البطاقة إلى 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، اتبع الأسطر أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

سن الحصول على بطاقة الهُوية

كَمْا نعلم جميعًا، كان السن القانوني حتى وقت قريب 16 عامًا، لكن هذا لم يحدث بعد، حيث وافق مجلس الوزراء المصري أمس رسميًا على مجموعة من أحكام القوانين التي أعدها وقدمها بعض الأشخاص فِيْ مجموعة عمل الشؤون التشريعية. من أهم هذه المشاريع إصلاح بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 94، والمتعلق بقانون الأحوال المدنية، وكان نص الإصلاح المقترح تعديله. السن بحيث يكون الحصول على البطاقة الشخصية 15 سنة بدلاً من 16 سنة، وفِيْ الواقع تمت الموافقة على أن يكون إصدار البطاقة لأي شخص مسموح به لمدة زمنية سنة تحسب من تاريخ الوصول. سن الرشد.

المستندات المطلوبة للحصول على وثيقة هُوية وطنية