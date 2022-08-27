سهام شعشاع خرجت من سوريا بسبب تهديدات.. وسأتعاون مع إليسا وأصالة

أعربت الشاعرة سهام شعشاعة عَنّْ اشتياقها الكبير لوطنها الأم سوريا، وتحديداً لمحافظتي دمشق والسويداء، مستذكرةً أنها غادرت البلاد منذ 13 عاماً، فِيْ بداية الأزمة السورية، بعد تلقيها تهديدات عديدة من الأهالي. غير معروفة لدرجة أن زوجها منعها من قيادة سيارتها الخاصة خوفا من أن تفقد حياتها.

واستذكرت الشاعرة بعض تفاصيل طفولتها وبداياتها الشعرية، منذ وفاة والدها وهِيْ فِيْ السابعة من عمرها فقط، وترك والدتها مسؤولة عَنّْ رعاية وتأمين إعالة ثمانية أطفال، بالإضافة إلَّى الأسرة. الذين يعيشون فِيْ منزل ترابي صغير، ويتم نقل الأطفال إلَّى دار للأيتام، بسبب عدم قدرة الأم على توفِيْر الاحتياجات المعيشية لأطفالها والفقر المدقع.

بدأت شاشا تلاحظ موهبتها فِيْ كتابة الشعر، وهِيْ فِيْ السابعة من عمرها، بينما كانت تجلس بالقرب من أضواء الشوارع فِيْ الشوارع وتكتب قصائدها الأولى.

ولفتت الشاعرة إلَّى أن مفهُوم الحب الحقيقي مرتبط بالعاشق الأخير أو الحالي، وهُو خلاصة كل التجارب العاطفِيْة، مع التأكيد على أنها ليست امرأة تقليدية، لكنها مختلفة فِيْ فهم المعَنّْى الجوهري للحرية.

وكشفت شعشاعة خلال استضافتها لبرنامج “عرض الحكاية” على قناة “لانا” السورية، أنها دخلت فِيْ عدة علاقات عاطفِيْة، تركت إحداها تأثيرًا كبيرًا، بسبب وفاة خطيبها السابق بعد ذلك. معركة ضد سرطان الدماغ، ثم تحولت بعد ذلك إلَّى الكتابة والشعر للخروج من الحالة النفسية السيئة، حيث ابتكرت كلمات أغنية “لا أريد أن أخبرك يا شو بني” للمطرب إبراهِيْم الحكَمْي.

وسلطت الضوء على العلاقة الجميلة التي كانت تربطها بزوجها “زياد”، واصفة إياه بأنه رجل رقيق ومحب ومتفهم، وأبرزت أهمية إنقاذ أمومتها من خلال إنجاب طفلها الوحيد جول، وكذلك تحصينها بعد الزواج. . أكثر أمام المجتمع.

فِيْ سياق مختلف ؛ وكشف الشاعر عَنّْ تعاون فني جديد، سيتم دمجه مع الفنانة السورية أصالة نصري، بعد نجاح العديد من التعاون الفني الموسيقي بينهما، مثل أغنية “أسمح لنفسي بكل شيء” و “لوز دي ميس أوخوس”.

وهناك أيضًا تعاون فني جديد مع الفنانة إليسا التي وصفتها شاشا بأنها امرأة جريئة تتصالح دائمًا مع نفسها، دون الكشف عَنّْ طبيعة الأغنية، بحسب رغبة إليسا.

وأوضح أنه ترك مهنة الإعلام نتيجة تجارب عدة فاشلة منها تجربته فِيْ استضافة برنامج “صباح الخير يا عرب” وكذلك “روتانا”.

وأشار إلَّى وظيفته الجديدة فِيْ مشروع بودكاست عَنّْ الشعراء العرب، بسرعة ولفترة زمنية لا تتجاوز دقيقتين و 8 ثوان، معربا عَنّْ سعادته بتلك التجربة.