سهم تويتر يهبط 28% فِيْ 90 يوما.. ماسك يتلاعب بالشركة

يمر موقع تويتر بمرحلة فاصلة فِيْ تاريخه، حيث لم تعد الشركة كَمْا كانت قبل أن يقدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عرضًا للاستحواذ عليها، بين إعلانه عَنّْ رغبته فِيْ الشراء، والتخلي عَنّْ الصفقة مؤخرًا، العديد من الأرقام التي تغيرت. .

تكبدت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية خسائر كثيرة، بعد إعلان ماسك عدم اكتمال الصفقة التي قدرت بـ 44 مليار دولار.

يعتقد العديد من الخبراء أن الملياردير الأمريكي يتلاعب بشركة التواصل الاجتماعي، ويحاول الضغط على تويتر من أجل خفض سعر الصفقة.

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم، إيلون ماسك، عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، فِيْ اليوم الأول بعد تداول. أعلن ماسك عَنّْ إلغاء عرض الاستحواذ.

التراجع عَنّْ الصفقة

وفِيْ نهاية الأسبوع الماضي أعلن ماسك انسحابه من شراء تويتر، وعزا السبب إلَّى عدم تقديم الشركة لمعلومات كافِيْة عَنّْ حساباتها المزيفة، فِيْما رد تويتر بأن الانسحاب من الصفقة “باطل وغير قانوني”.

كان ماسك وتويتر قد أعلنا أنه تم التوصل إلَّى اتفاق بشأن استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، أو 54.2 دولار للسهم الواحد، فِيْ 25 أبريل، وأشارت شروط الصفقة إلَّى أن تويتر ستصبح شركة خاصة بعد إتمام شرائها. بواسطة Musk.

مشاركة تويتر

انخفض سعر سهم تويتر بنسبة 27.6٪ إلَّى 32.65 دولارًا بنهاية يوم الإثنين، مقابل 45.08 دولارًا فِيْ 14 أبريل، عَنّْدما أعلن ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ على تويتر، بينما كان أعلى سعر فِيْ الفترة المذكورة 51.7 دولارًا فِيْ 25 أبريل، تزامنًا مع وصول ماسك إلَّى و. توصل Twitter إلَّى اتفاق بشأن الصفقة.

انخفضت الثروة المجمعة لمؤسسي Twitter Jack Dorsey و Evan Willems بمقدار 1.8 مليار دولار عَنّْ أبريل الماضي إلَّى 6.3 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات فوربس فِيْ الوقت الفعلي اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ 8.1 مليار دولار فِيْ قائمة المليارديرات لعام 2022، والتي تم إطلاقها مؤخرًا. أبريل.

ثروة دورسي 4.3 مليار دولار، بينما ثروة ويليامز 2 مليار دولار فقط. وتراجع دورسي عَنّْ 217 مرتبة فِيْ تصنيف أغنى مليارديرات العالم والمرتبة 635 مقارنة بالمركز 418 فِيْ العالم فِيْ أبريل الماضي.

لكن ويليامز تقدم 57 مركزًا ليأتي فِيْ المركز 1456 على مستوى العالم مقارنة بـ 1513 فِيْ قائمة المليارديرات لعام 2022. كَمْا فقد دورسي 5.8٪ من ثروته فِيْ يوم واحد بعد اندلاع الصراع على صفقة تويتر التي تمثل 260 مليونًا. دولار بينما خسر ويليامز 1.9٪ من ثروته. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أو حوالي 39 مليون دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

من ناحية أخرى، زادت ثروة ماسك فِيْ الأشهر القليلة الماضية بمقدار 7 مليارات دولار لتصل إلَّى 226 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الفورية لمجلة فوربس فِيْ 12 يوليو، مقابل 219 مليار دولار فِيْ القائمة السنوية لأصحاب المليارات لهذا العام، و كَمْا حافظ على مكانته كأغنى شخص فِيْ العالم. .

أهداف الماسك

وفقًا لخبير الأسواق المالية والمؤسس المشارك لـ Market Trader Academy، عمرو عبده، لصالح Forbes Middle East، يحاول Musk تقليل قيمة الصفقة قدر الإمكان، مستبعدًا احتمال عدم اهتمامه بشراء Twitter بعد الآن. لأنه أكد مرارًا حبه لـ Twitter كَمْنصة شاملة حتى عَنّْدما يختلف الناس مع بعضهم البعض.

وأضاف “لقد قرأت أيضًا شيئًا مثيرًا للاهتمام يريد ماسك القيام به وهُو يسعى إلَّى تحويل Twitter إلَّى تطبيق فائق أو تطبيق سوبر يشبه حسابًا مصرفِيًْا، يمكنك استخدامه للدفع واستلام الأموال. نحن نعلم أنه سيفعل على الأرجح. ذلك لأنه يتمتع بخبرة مع PayPal قبل الاستثمار فِيْ Tesla وغيرها “. “.

من جهتها، أكدت تويتر التزامها بإغلاق الصفقة على السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك، مع متابعة الإجراءات القانونية لملف اتفاقية الصفقة، وأضافت فِيْ بيان تعليقًا على إلغاء ماسك عرض الاستحواذ ” نحن على ثقة من أننا سننتصر فِيْ محكَمْة ديلاوير “.

بينما نشر ماسك تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، يسخر فِيْها من تطورات شرائه للشركة، مشيرًا إلَّى أن تويتر يرغب فِيْ إجباره على شرائها فِيْ المحكَمْة، ومن ثم على الشركة الإعلان عَنّْ الحسابات المزيفة فِيْ المحكَمْة أيضًا.

بيانات تويتر

وقفز صافِيْ دخل تويتر بنسبة 654.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلَّى 513.3 مليون دولار مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط فِيْ الربع الأول من عام 2022.

ارتفعت إيرادات تويتر فِيْ الربع الأول من عام 2022 بنحو 16٪ لتصل إلَّى 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.036 مليار دولار فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ متوسط ​​الاستخدام اليومي (mDAU) 229 مليون حساب فِيْ الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 15.9٪ عَنّْ الربع المقابل من عام 2022، منها 39.6 مليون حساب فِيْ الربع الأول من العام.

فِيْ الولايات المتحدة و 189.4 مليون فِيْ بقية العالم.