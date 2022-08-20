سهيل آخر مواسم الصيف اللاهب وبداية انكسار الحرارة

بدأت اليوم السبت بداية موسم “سهيل” وهو الحد بين الحرارة الحارقة والحرارة المعتدلة، وستكون مدته 52 يومًا، حيث يبدأ بمرور درجات الحرارة وانخفاضها التدريجي والرطوبة. ، على التوالى.

4 نجوم

وبحسب الباحث في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزقاق، فإن موسم سهيل ينقسم إلى أربع نجوم، أولها المهرجان لأنه يقع في نهاية الحر، والأخير نقي، لأن جميع تغادر المواسم الحارة، يبدأ خلالها الجو في تزيين الغلاف الجوي.

مميزات وصفات موسم سهيل

أما بالنسبة لخصائصه، فيتميز موسم سهيل بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة تباعاً مع مرور الأيام.

بالإضافة إلى ذلك، مع دخول سهيل، يزدهر الناس والأشجار والماشية، وكأن سهيل يُرى في الجانب الجنوبي قبل شروق الشمس، والهواء والماء باردان نسبيًا، والماشية تمتنع عن شرب الماء ليلًا وتشعر بالراحة. ويولِّد اللبن على حد الزَّاق.

الريح الرطبة من الجنوب تهب عليها فتكسر حدة الرياح الحارة والسامة، فتتحول الأشجار إلى اللون الأخضر من جهة الجنوب، ويطول الليل ويختصر النهار ويمتلئ الظل.

كما أنه ينشط منخفض السودان الذي ينقل السحب المطيرة من رطوبة هضبة البحيرات الأفريقية إلى المملكة.

انتهى الموسم الوسم

أما بوادر الوسم فهي تبدأ بالظهور في نهاية سهيل حيث أن موسم الوسم هو الأكثر اعتدالاً في الوطن العربي والخليج على وجه الخصوص. فيه وجه السماء هادئ، ورياح الشمال الباردة ترتفع.

كما تقبل الأرض في موسم الوسم غرس الشتلات وتزرع جميع المحاصيل الشتوية، بحسب الزقاق.