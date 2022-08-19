سهيل يبدأ غدًا.. الحد الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

أكد الخبير في علم الفلك والمناخ خالد الزقاق، أن الموسم الأول من سهيل غدا السبت هو حدود الـ 52 يوما بين الحر الشديد والحرارة المعتدلة.

مميزات موسم سهيل

وأشار الزقاق، في تغريدة أرسلها إليه عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أنه خلال موسم سهيل يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة بمرور الأيام، وفي نهايته نعيش أجمل وأجمل. وأيام سعيدة. أجمل أيام السنة بما يسمى بالتمييز.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار العواصف الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، مصحوبة بأمطار غزيرة وبَرَد مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وبالمثل، فإن الفرصة سانحة لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة، فوق منطقتي مكة والمدينة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، بينما يكون المناخ حارًا إلى شديد الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.