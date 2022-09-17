سهِيْر رمزي ترد على الانتقادات بعد ظهُورها دون حجاب حرة فِيْ تصرفاتي

ردت الفنانة المصرية، سهِيْر رمزي، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية، بعد ظهُورها بدون حجاب فِيْ حفل زفاف ابنة الإعلامية سهِيْر جودة، مشيرة إلَّى أن الحجاب لم يستغل من أجله. أربع سنوات.

سهِيْر رمزي ربنا يوزع الجنة والنار

وقالت سهِيْر رمزي (72 عاما) لوسائل الإعلام إن لبس الحجاب أو التخلي عَنّْه حرية شخصية، و “الجميع أحرار فِيْ الآخر. لأن ربنا هُو الذي يوزع الجنة والنار، وأنا حر فِيْ أفعالي طالما أنني لا أتعدى على حقوق الآخرين.

وأضافت “ارتديت الحجاب منذ اربع سنوات. عمل فِيْ مسلسل فِيْ رمضان تأخر ظهُوره بشعري وظهر فِيْ عروض مع شعري “. كَمْا وصفت انتقاد مظهرها المكشوف بأنه “قِصَّة قديمة. أسمع النقد والضحك “.

وتابع، بحسب القاهرة 24 “الناس أنفسهم يفهمون أن الكلمة والأخلاق عبارة عَنّْ حجاب، ولا أؤذي ولا أؤذي أي شخص محجبة، وهذا أهم من الحجاب، ولا أستطيع أن أحكَمْ على الناس وأخبرهم”. ماذا ترتدي وماذا تأكل ؛ لأن الإنسان ربنا خلقه بعقل وهُو مسئول عَنّْ أفعاله “.

يشار إلَّى أن ظهُور سهِيْر رمزي بدون حجاب برفقة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، فِيْ حفل زفاف ابنة الإعلامية سهِيْر جودة والكاتب محمد هاني، وبحضور مختلف. شخصيات فنية وإعلامية وغيرهم، منهم الفنانة إلهام شاهِيْن والفنان علي الحجار والفنانة حنان مطاوع والفنانة ليلى علوي.

الأعمال القادمة لسهِيْر رمزي

كشفت سهِيْر رمزي فِيْ وقت سابق أنها تقرأ حاليًا سيناريو مسلسل “الهلالية” الذي من المقرر أن تلعب فِيْه دور امرأة من صعيد مصر. وأكد أنه إذا تم قبول هذه الوظيفة، فستكون هذه هِيْ المرة الأولى التي تظهر فِيْها هذه الشخصية فِيْ الدراما.

وكانت سهِيْر رمزي قد أبلغت “العرب اليوم” فِيْ وقت سابق أنها اعتذرت عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “أرواح خفِيْة” بطولة سمية الخشاب، لعدم توصلها لاتفاقات ترضيها مع شركة إنتاج العمل، مبينة “عرضوا علي العرض. الدور ورفضته لأننا لم نتفق مع الاتفاقات.

يشار إلَّى أن مسلسل “القاتل الذي أحبني” يعتبر آخر عمل ظهرت فِيْه سهِيْر رمزي بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم هاني رمزي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة وياسر فرج ورانيا. بها منصور. تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.