أكد سهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بدء تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة.

يساهم فِيْ تحقيق أحد أهم أهداف رؤية الإمارات واستراتيجيتها لقطاع الطاقة من خلال لعب دور رئيسي فِيْ مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلَّى مصادر طاقة آمنة وصديقة للبيئة.

وقال فِيْ تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) بهذه المناسبة، إن محطات البركة تساهم بشكل أساسي فِيْ الحد من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة فِيْ الدولة وتلعب دوراً فعالاً فِيْ الحفاظ على إمدادات الطاقة واستدامتها، حيث أن المحطات تعمل بشكل فعال. استثمار طويل الأجل لتنويع محفظة الطاقة وزيادة الاعتماد على النظافة بما فِيْ ذلك، والتي تعتبر من الأصول الجيوسياسية الرئيسية فِيْ المستقبل، بالإضافة إلَّى دورها فِيْ توفِيْر الغاز الطبيعي المسال لأغراض التصدير وزيادة التمويل الوطني لجذب العالمية. الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلَّى أن العديد من دول العالم بدأت بالتركيز على تطوير الطاقة النووية لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الطاقة وتداعيات التغير المناخي، مما يؤكد نجاح استراتيجية الإمارات التي تتطلع إلَّى المستقبل من خلال إعداد خطط استباقية مدروسة، حيث يهدف البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى تحقيق أهداف حكومة الدولة فِيْما يتعلق بأمن الطاقة. والاستدامة، وكذلك السعي للوصول إلَّى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف أن دولة الإمارات أثبتت نجاحها فِيْ تطوير البرنامج النووي السلمي وتواصل نهجها نحو تنويع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال دراسة وتقديم برامج ومشاريع مستقبلية جديدة وتبادل الخبرات الحالية، من أجل تعزيز أمن الطاقة والكهرباء فِيْ المنطقة. المحلي والعربي والعالمي بما يساهم فِيْ الحد من تغير المناخ. والتغلب على التحديات التي قد تنشأ عَنّْه.