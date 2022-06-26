سواد الرقبة الأسباب و العلاج

سواد العنق – العنق الأسود هو مصطلح يستخدم لوصف حالة يكون فيها جلد عنقك أغمق بشكل ملحوظ من الجلد المحيط به، والمعروف أيضًا باسم “العنق الأسود”.

ومع ذلك، يمكن أن يكون تغيير اللون مثيرًا للقلق، في معظم الحالات، لا تقلق، فهو ليس معديًا.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون هذا اللون الداكن علامة تحذير لشيء أكثر خطورة، لذلك من المهم ة الطبيب لتحديد السبب والبدء في أي علاج ضروري. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن الرقبة السوداء، وأسبابها، وكيفية علاجها.

أعراض الرقبة السوداء

أول مؤشر على أن العنق الأسود هو سواد جلد الرقبة. في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر الظلام أيضًا على مناطق أخرى من جسمك، وغالبًا ما تكون الإبطين.

تشمل الأعراض الأخرى التي قد تصاحب ذلك ما يلي

جلد سميك،

جلد مخملي الملمس،

حكة

إذا ظهر السواد فجأة، فاستشر الطبيب، فقد يكون ذلك علامة على حالة أكثر خطورة.

سواد العنق أسباب اسوداد الرقبة

يمكن أن يكون سواد الرقبة ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك ما يلي

nigricans الأقنثة

وهي حالة يصبح فيها الجلد أسودًا وسميكًا وقد يشعر بالخمول. يمكن أن تظهر على الرقبة وفي طيات الجلد وفي أي مكان آخر على الجسم.

إنه أكثر شيوعًا في الإبطين، ولكن أحيانًا في طيات أخرى مثل الفخذ.

يمكن أن يحدث عند الرجال والنساء والأطفال وقد يكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

إنه ليس مرضًا، وليس معديًا ولا ضارًا في حد ذاته. غالبًا ما يرتبط بمستوى الأنسولين لدى الشخص وغالبًا ما يظهر عند مرضى السكري. الأطفال الذين يصابون بالقهم العصابي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تشمل الحالات الأساسية الأخرى الأكثر خطورة التي يمكن أن تشير إليها القهم العصابي ما يلي

داء كوشينغ،

سرطان،

الاضطرابات الهرمونية،

بدانة

يمكن أن يحدث القهم العصابي أيضًا بسبب العديد من الأدوية والمكملات، بما في ذلك النياسين وحبوب منع الحمل والبريدنيزون والكورتيكوستيرويدات الأخرى.

التهاب الجلد بسبب الإهمال

إنها حالة يتغير فيها لون الجلد بسبب الغسيل غير السليم. يحدث بعد تراكم العرق والبكتيريا والدهون وغيرها من المواد بسبب قلة النظافة. يُعرف أيضًا باسم “التهاب الجلد غير المغسول”، وهو اضطراب نادر ولكن يمكن علاجه بسهولة عن طريق غسل المنطقة بالماء والصابون أو الكحول والوقاية منه بالحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة.

يمكن أن يحدث فرط تصبغ الجلد نتيجة لبعض الأدوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر

أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرود

الفينيتوين

الأدوية المضادة للملاريا

أميودارون

الأدوية المضادة للذهان

التتراسيكلين

يمكن أن يظهر اللون في أي مكان على الجسم، بما في ذلك العنق. تتراوح الألوان من البني الداكن إلى الأزرق والأسود. عادة ما يختفي بمجرد توقف الدواء الذي تسبب في حدوثه، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يكون اللون طويل الأمد أو حتى دائمًا. في هذه الحالات، قد تتمكن العلاجات بالليزر من إزالة فرط التصبغ.

كيف يتم تشخيص بلاكنيك

نظرًا لأن العنق الأسود ليس مرضًا، بل هو أحد أعراض حالة كامنة، فمن المهم التماس العناية الطبية إذا لاحظت أي سواد في أي مكان على رقبتك.

يمكن تشخيص القهم العصابي عادةً عن طريق فحص الجلد، ولكن من المرجح أن يفحصك طبيبك أيضًا للتحقق من مرض السكري وقد يجري اختبارات إضافية مثل اختبارات الدم والأشعة السينية اعتمادًا على الأعراض الأخرى.

سواد العنق علاج اسوداد الرقبة

علاج الحالة المسببة لرقبتك السوداء هو مفتاح القضاء عليها ومنع تكرارها. في بعض الحالات، قد يتغير اللون عند علاج الحالة، أو في حالة فرط التصبغ الناتج عن الأدوية، عند توقف الدواء. على سبيل المثال، تحدث معظم الاضطرابات الهضمية بسبب مقاومة الأنسولين، والتي يمكن حلها غالبًا عن طريق فقدان الوزن.

حتى إذا تم علاج الحالة الأساسية، فقد يظل لون الجلد طويل الأمد أو داكنًا بشكل دائم. هناك العديد من الخيارات التي يمكن أن تساعد في إعادة الجلد إلى لونه الأصلي.

على الرغم من أن بعضها قد يكون أفضل لبعض درجات لون البشرة، يمكن لطبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية مساعدتك في تحديد الأفضل بالنسبة لك.

قد تشمل خيارات علاج الرقبة السوداء ما يلي

تقشير

الأدوية الموصوفة، بما في ذلك حمض الساليسيليك وألفا ريتينويد وحمض ألفا هيدروكسي، بالإضافة إلى أدوية حب الشباب عن طريق الفم

مقشر كيميائي

علاجات الليزر

الملاحظة

العنق الأسود ليس مرضا ضارا أو معديا في حد ذاته. ومع ذلك، يمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة، لذلك يجب أن ترى طبيبك عند ظهور العلامات الأولى لتغميق بشرتك. يمكنهم المساعدة في تشخيص السبب وعلاجه بالإضافة إلى مناقشة خيارات العلاج لمساعدة بشرتك على استعادة لونها الأصلي.