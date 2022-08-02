سواد سنين سيزول فِيْ ثواني.. تنظيف طاسة القلي المحروقة من الدهُون بمكون سحري خطير هترجع جديدة بدون دعك أو فرك

طريقة تنظيف الأواني المحروقة دون فرك أو فرك بخليط سحري لشراء إناء جديد واستبداله القديم المحترق، ويمكنك التخلص من الوعاء المحترق، وأحيانًا تذهب بعض الأمهات لبعض المنظفات الكيماوية التي تحتوي على بعض المواد الكيماوية ضار جدا للبشرة وله أيضا رائحة نفاذة يصعب تحملها ولا تعطي النتيجة المرجوة، لذلك كان الاتجاه هُو تنظيف الأواني المحروقة بالمواد الطبيعية.

كيفِيْة تنظيف الأواني المحروقة دون فرك أو فرك بخليط سحري

هناك طريقة بسيطة للتغلب على حروق الماريجوانا البسيطة، ومكونات هذه الطريقة هِيْ

كوب خل أبيض.

كَمْية كافِيْة من صودا الخبز (صودا الخبز)

سلك سميك لتنظيف الأواني.

2 كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام

تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة

ضع الوعاء المحروق داخل طبق بلاستيكي مناسب لحجم الوعاء.

تُرش صودا الخبز على الوعاء.

نرش الخل فوق البيكربونات وسوف تنفجر المكونات.

اتركي الخليط لمدة خمس دقائق.

أضف الماء المغلي لتغطية القدر بالكامل.

اترك القدر فِيْ الخليط لمدة نصف ساعة.

اترك القدر فِيْ الخليط لمدة نصف ساعة. يتم فرك الأواني وسنلاحظ سهُولة إزالة الحروق وسواد الأواني.

إذا لاحظت بعض الحروق، فأنت بحاجة إلى تكرار الطريقة مرة أخرى.

طريقة أخرى لتنظيف الأواني المحروقة بعمق

لتنظيف الأواني المحروقة تمامًا، اتبع بعض الخطوات البسيطة