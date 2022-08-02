سواد سنين سيزول فِيْ ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة وتلميعها بمكون ميخطرش علي بالك هِيْرجع كأنه لسه جديد 

يمكن تنظيف عيون البيوتان المحترقة باستخدام وصفة تنظيف رائعة نتعلمها من خلال متابعة هذا التقرير التالي حول أهم المكونات التي يمكن أن تزيل أي صدأ أو حروق قد تكون موجودة على سطح تلك العيون. ومن خلال ما يلي فِيْ هذه السطور التالية، سنتعرف على أهم المكونات التي يتم استخدامها للتخلص بسرعة من أي حرق على سطح عيون الموقد نتيجة تراكَمْ بقايا الزيت وبسبب الحرارة يصبح يصعب إزالتها، وسنتعرف على طريقة التنظيف السريعة والصحيحة من خلال هذه المكونات المنزلية.
تنظيف عيون البيوتان المحروقة
يتم تنظيف العيون المحترقة بغاز البوتان باستخدام المكونات البسيطة التالية التي تجعل من السهل تنظيف العينين وإزالة أي بقع محترقة عليها، والمكونات هِيْ
المكونات
- بيكربونات الصوديوم.
- ربع كوب خل.
- نصف كوب من الجل المنظف.
- ماء ساخن.
- وعاء قابل للتمدد.
كيفِيْة تنظيف عيون البيوتان المحترقة
يمكن استخدام المكونات المذكورة أعلاه وتحضير تركيبة التنظيف باتباع ما هُو مذكور فِيْ النقاط التالية
- الخطوة الأولى هِيْ إزالة كل العيون المحترقة على سطح الموقد.
- يتم استخدام محَلْول التنظيف الشامل بعد وضعه على العين والسماح له بالتفاعل مع بعضهما البعض لإزالة أي تراكَمْ للدهُون والزيوت المحترقة تمامًا.
- يتفاعل الخل ذو الحموضة القوية جيدًا مع بقع العين، تمامًا كَمْا تعمل صودا الخبز على إزالة بقع العين.
- بعد نقع العينين لمدة ساعتين إلى أربع ساعات، يتم إزالتها من محَلْول التنظيف.
- توضع العيون على سطح مستوٍ وتبدأ فِيْ تنظيفها عن طريق فركها بإسفنجة وجل منظف.
- يجب القيام بهذه الخطوة لإزالة البقع المحروقة أو الزيت من العين.
- بعد ذلك يجب على ربة المنزل التأكد من جفاف العينين تمامًا بعد غسلها، حتى تتمكن من العمل بكفاءة بعد تثبيتها جيدًا فِيْ مكانها، ويمكن تنظيفها بهذه الطريقة مرتين فِيْ الأسبوع.