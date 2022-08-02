سواد سنين سيزول فِيْ ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة وتلميعها بمكون ميخطرش علي بالك هِيْرجع كأنه لسه جديد 

يمكن تنظيف عيون البيوتان المحترقة باستخدام وصفة تنظيف رائعة نتعلمها من خلال متابعة هذا التقرير التالي حول أهم المكونات التي يمكن أن تزيل أي صدأ أو حروق قد تكون موجودة على سطح تلك العيون. ومن خلال ما يلي فِيْ هذه السطور التالية، سنتعرف على أهم المكونات التي يتم استخدامها للتخلص بسرعة من أي حرق على سطح عيون الموقد نتيجة تراكَمْ بقايا الزيت وبسبب الحرارة يصبح يصعب إزالتها، وسنتعرف على طريقة التنظيف السريعة والصحيحة من خلال هذه المكونات المنزلية.

تنظيف عيون البيوتان المحروقة

يتم تنظيف العيون المحترقة بغاز البوتان باستخدام المكونات البسيطة التالية التي تجعل من السهل تنظيف العينين وإزالة أي بقع محترقة عليها، والمكونات هِيْ

المكونات

بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب خل.

نصف كوب من الجل المنظف.

ماء ساخن.

وعاء قابل للتمدد.

كيفِيْة تنظيف عيون البيوتان المحترقة

يمكن استخدام المكونات المذكورة أعلاه وتحضير تركيبة التنظيف باتباع ما هُو مذكور فِيْ النقاط التالية