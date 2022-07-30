سواد سنين نظيفه فِيْ ثواني.. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهُوله بمكون ميخطرش علي بالك هترجع كأنها لسة جديدة 

تنظيف المقلاة المحترقة بكل سهُولة، غالبًا ما تترك الأمهات المقالي على النار دون أن تتذكر حتى تحترق، حيث توضع الأوعية على النار لطهِيْ البطاطس اللذيذة المختلفة، ويتسبب ترك اللهب عالياً فِيْ احتراق المقلاة. إنها تحترق وتظهر عليها طبقات سوداء من الخارج، وتزعج الأمهات عندما تظهر هذه الطبقات السوداء وتحتاج إلى التنظيف، لكن هذه الطبقات سميكة ولا يمكن إزالتها بسهُولة، لذلك نجد أن معظم الأمهات يبحثن يوميًا عن وصفات تساعد فِيْ استعادة لمعان الأواني المحترقة وإزالة الطبقات المحترقة، بحيث يمكن طهِيْ الأطباق مرة أخرى. لهذا السبب سوف نوضح لك كيفِيْة تنظيف الأوعية المحترقة.

نظف المقلاة المحروقة بسهُولة

عند استخدام المقلاة بشكل متكرر دون تنظيفها بشكل مستمر، تتراكَمْ الطبقات السوداء من الخارج حتى تصل المقلاة إلى مستوى لا يمكن تنظيفه بسهُولة باستخدام الصابون السائل والفرشاة العادية، وتحتاج هذه الطبقات السوداء إلى وصفات قوية تكون مكوناتها مثل يتبع.

المكونات

وعاء معدني

كوب من الخل

ماء ساخن.

نصف كوب عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة صابون سائل.

سلك لأواني التنظيف.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

كيفِيْة تنظيف المقلاة المحروقة بسهُولة

إن حرق أواني القلي أمر يزعج كل أم لأنها تستخدم فِيْ قلي السمك والدجاج والبنة وغيرها من الأطعمة اللذيذة التي يفضل جميع الأطفال تناولها، ولكن بحرق هذه الأوعية، لا تستطيع الأمهات طهِيْ القلي، ومن الضروري تنظيفها. الأطباق قبل الطهِيْ بها حتى لا تتسبب فِيْ إصابة أفراد الأسرة.تساعد الأمراض الخطيرة وملح الليمون والخل وصودا الخبز على إزالة هذه الطبقات واستعادة البياض واللمعان للمقلاة، ويمكن إعداد الوصفة واستخدامها باتباع ما يلي فوق.