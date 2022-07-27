سواد 10 سنين سيزول فِيْ ثواني.. تنظيف وتلميع طاسة القلي المحروقة بمكون سري فِيْ مطبخك بدون دعك أو فرك

كيفِيْة تنظيف الأواني المحروقة دون فرك وفرك، تريد ربة المنزل تنظيف أواني المطبخ اللامعة دون فرك وتصفِيْة، حيث أن أدوات التنظيف أمر لا بد منه، لذلك يمكنها اللجوء إلى استخدام بعض المنظفات الجاهزة التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الضرر بالأواني. بالإضافة إلى وجود رائحة نفاذة تتلف حاسة الشم، فقد تحدث بعض الحروق فِيْ الأواني فِيْ حالة عدم وجود ربة المنزل، وهذا يجعل التنظيف صعبًا جدًا، لذلك قد يحَلْ البعض محَلْ الأواني المحترقة، وهذا سيؤدي إلى زيادة فِيْ الأسرة. المصاريف، لهذا السبب سوف نقدم طريقة لتنظيف الأواني المحروقة دون فرك أو فرك بمكونات بسيطة.

كيفِيْة تنظيف الأواني المحروقة دون فرك أو فرك

قد تتعرض بعض الأواني أو الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للحروق، ولكن من السهل تنظيفها، حيث لا يتطلب الأمر الكثير لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكن هنا تكَمْن المشكلة فِيْ أواني الألومنيوم، لذلك سوف نقدم لك أبسط الأواني. المكونات يمكنك التخلص من حروق الأواني والحصول على أواني نظيفة متلألئة

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز أو علبة

استبدليها بصودا الخبز.

كوب خل أبيض.

سلك سميك لتنظيف الأواني.

كيفِيْة تنظيف الأواني المحروقة دون فرك أو فرك

لا توجد ربة منزل ترغب فِيْ تجديد الأواني وزيادة مصاريف المنزل، لذلك تبحث عن أفضل طريقة باستخدام المكونات الطبيعية بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة، وسنقدم لك بضع خطوات بسيطة للحصول على أواني نظيفة

أولاً نرش صودا الخبز على الموقد.

نضع الخل على البيكربونات ونتركه لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرك الوعاء بالأسلاك وسنلاحظ القضاء على الحروق بكل سهُولة.

إذا لاحظنا وجود بقايا الشحوم، فإننا نستخدم الصابون السائل للتنظيف.

التنظيف العميق للأواني المحروقة

فِيْ حالة احتراق وعاء من الألومنيوم، يمكننا القضاء على هذه الحروق باستخدام الماء المغلي من خلال بضع خطوات بسيطة

نضع القدر المحترق على النار ونسكب القليل من الماء فِيْه.

أضف القليل من صودا الخبز مع كوب من الخل الأبيض.

يضاف القليل من الملح ويقلب بلطف.

اترك المزيج يغلي لمدة دقيقتين، ثم ارفعه عن النار.

نترك الماء يبرد ويصبح من السهل تحمل درجة حرارة الماء.

نترك الإناء مع الإسفنج

سوف نلاحظ فقدان الدهُون بسهُولة.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، كيفِيْة تنظيف الأواني والأوعية المحروقة دون فرك أو فرك باستخدام مكون سري موجود فِيْ كل مطبخ لتنظيف الأواني وتركها وكأنها جديدة.