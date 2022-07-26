سواد 10 سنين نظفِيْه فِيْ ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة وتلميعها بمكون موجود فِيْ كل بيت هِيْرجع كأنه لسه جديد 

تنظيف عيون الموقد المحترق سهل وسهل الإكَمْال، وذلك باستخدام مكونات بسيطة فِيْ المنزل، ويمكن لكل ربة منزل استخدام هذه المكونات من الملابس لإزالة التأثيرات الدهنية المختلفة التي يمكن أن تكون موجودة على الموقد أو عينيك، حيث يمكن استخدام هذه المكونات لعمل تركيبة مثالية تعمل على تحسين شكل ولون العيون، وتصبح أكثر كفاءة فِيْ الاستخدام، وفِيْما يلي نوضح أهم المكونات التي يمكن أن تساعد فِيْ عمل خليط التنظيف الذي يخترق السطح الدهني فِيْ عيون البيوتان.

تنظيف عيون البيوتان المحروقة

من السهل القيام بتنظيف العين المحترقة فِيْ المنزل دون استخدام المنظفات التي يصعب العثور عليها حيث نقوم بإعداد مزيج خاص فِيْ المنزل بأقل كَمْية من المكونات لأن عيون البيوتان تقلل من كفاءة وجودة عملك إذا كان هناك تراكَمْ الزيوت والدهُون المحترقة، ويمكن تنظيف عيون البيوتان باستخدام المكونات التالية

المكونات

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة ملح ليمون.

صابون سائل.

خل أبيض.

ماء ساخن.

وعاء مناسب.

كيفِيْة تنظيف عيون البيوتان المحترقة

يمكن تنظيف عيون الموقد بكل سهُولة باستخدام المكونات التي تم تحديدها أعلاه، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية

الخطوة الأولى هِيْ إزالة العينين عن الموقد، ثم وضع كل المكونات فِيْ إناء الماء الساخن.

تنقع العيون لمدة ساعتين تقريبًا، وكلما طالت فترة النقع، كان من الأسهل إزالة أي بقع قد تكون موجودة على سطح عيون الموقد.

يسهل على العديد من ربات البيوت تنظيف العيون بهذه الطريقة، حيث أن الخل مع صودا الخبز من أهم المكونات التي تسبب فوران وتآكل الطبقة السطحية الخارجية من الملوثات والدهُون المحترقة الموجودة فِيْ العين.

يسهل على العديد من ربات البيوت تنظيف العيون بهذه الطريقة، حيث أن الخل مع صودا الخبز من أهم المكونات التي تسبب فوران وتآكل الطبقة السطحية الخارجية من الملوثات والدهُون المحترقة الموجودة فِيْ العين. يجب إزالة العينين بعد وقت نقع كافٍ، ومن ثم تكون الخطوة التالية سهلة، وهِيْ غسل العينين باستخدام جل التنظيف بالإسفنجة، ثم غسلهما وتجفِيْفهما وإعادة وضعه فِيْ موضعه على سطح الموقد.

تنظيف الموقد من الشحوم والظلام من أصعب الصعوبات التي تواجهها معظم النساء، لأن التنظيف يستغرق الكثير من الوقت، لذلك تبحث السيدات عن طريقة سهلة تسمح لهن بالتخلص من البقع والشحوم العنيدة دون الحاجة إلى ذلك. التعب أو الجهد