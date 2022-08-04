سواريش أنا المسؤول عن النتائج وامتلك خطة لتطوير الكرة المصرية

أعرب ريكاردو سواريس، مدير النادي الأهلي، عن حزنه لتعادل الفريق السلبي أمام فاركو في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سواريس، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج الأهلي الأخيرة ولا يلوم اللاعبين.

وأكد مدرب الأهلي أن لديه خطة لتطوير الكرة المصرية، مشيرا إلى أنها تتضمن مادة جيدة من اللاعبين ولديها القدرة على تطويرها.

وتابع “لعبنا ببطء في الشوط الأول. سيطرنا على الكرة لكن بدون شراسة هجومية. في ذلك الوقت لعبنا ضد فريق منظم دفاعيًا، أعتقد أنهم أفضل فريق دفاعي في الدوري”.

وتابع “لقد دفعت زياد وأفشة، ولم يكن من المفترض أن أدفع لمعلول والراحة، لكن محمود وحيد اشتكى قبل المباراة من الإصابة، ومن المفترض أن أريح بعض اللاعبين، مثل معلول وحسام حسن، لأنهم تحت ضغط كبير “.

وأضاف “شعرت خلال المباراة أن حسام حسن ليس بكامل قوته ولكن للأسف لا يوجد بديل هجومي”.

وفي حديثه عن التحكيم، قال “آخر مباراة كانت لدينا ركلة جزاء أثناء تنفيذها. دخل مدافع الخصم إلى المنطقة أثناء ركلة الجزاء وأمر الحكم بمواصلة اللعب، وكان هناك طردان للخصم”.

ولفت إلى “اليوم ألغي أيضا هدف مثل المباراة السابقة، وخطأ حسام حسن في الدقيقة 86، والكرة لم تتوقف لينظر الحكم إلى الكرة. وعندما يتخذ الحكم قرارا، هو هناك أيضا للتفكير في تطوير كرة القدم المصرية “.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.