سواريش يحدد أول الراحلين عن الأهلي

حسم المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل الموزمبيقي لويس ميشوني، نهاية الموسم الجاري، بسبب تراجع مستواه.

وأكد سواريس لمسؤولي النادي الأهلي أن ميكيسونا أتيحت له فرصة المشاركة في المباريات السابقة، بعد عودته من إصابة في أربطة الركبة الداخلية، ولم يقدم المستوى المتوقع.

وعبر سواريز عن غضبه من مستوى بعض اللاعبين بعد مباراة المقاولون وطلب طردهم بقيادة لوي ميتشيسوني الذي منحه الفرصة للمشاركة في آخر مباراتين.

وشارك الموزمبيقي في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم السبت، بالتشكيل الأساسي للفريق، ولم يسدد ميتشيسوني المرمى، ولم يخلق أي فرص لزملائه طوال المباراة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن تأجيلات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فاركو الثلاثاء المقبل، في الجولة 28 من الدوري الممتاز.