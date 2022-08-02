سواريش يحدد مصير بيرسي تاو مع الأهلي

بيرسي تاو

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مصير الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح فريق الأهلي لكرة القدم.

وقال شوبرت لأون تايم سبورتس “سواريس مدرب الأهلي يرفض ترك بيرسي تاو يرحل”.

وأوضح “سواريس يريد أن يرى الجنوب أفريقي على أرض الملعب مع الأهلي وتجربته في المباريات قبل الحكم عليه وتحديد ما إذا كان سيغادر أم لا”.

وعن ميكيسوني قال “لا يزال لديه عروض من عدة أندية في السودان وتنزانيا، والعرض الأنسب لم يتم الانتهاء منه”.

ويلعب الأهلي مع فاركو على ملعب السلام وي الأهلي مساء الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

واختتم شوبرت تصريحاته بالإشارة إلى أن سواريس لم يحسم بعد موقف المعارين العائدين للأهلي في الموسم الجديد حتى الآن.