سواريش يحدد هدفه مع الأهلي ويكشف رسالة الخطيب له

كشف البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الجديد لفريق الأهلي لكرة القدم، عن هدفه مع القلعة الحمراء، والرسالة التي بعث بها الخطيب.

أعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، أن ريكاردو سواريز تولى المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول لمدة موسمين، إضافة إلى باقي الموسم الحالي.

وقال في المؤتمر الصحفي لتقديمه يوم الجمعة إن هدفه هو الفوز بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وتابع “تدريب الأهلي تحد كبير للمدرب، والأهم هو الفوز من خلال لعب كرة قدم جيدة”.

وأوضح “عملت في البرتغال وأعرف جيداً كيف تسير المباراة وهدفنا هو تحقيق أشياء مهمة للنادي”.

وعن محمود الخطيب قال “كان حريصًا على الترحيب بي وعرّفني على استراتيجية النادي وهدفه ومشروعه، بالإضافة إلى بعض النقاط المهمة التي تساعد في خدمة النادي”.

أوضح دور بيدرو غيماريش، عالم وظائف الأعضاء، أنه يحلل بيانات GPS والتقنيات الجديدة في كرة القدم.

وتابع “مثل كم عدد الكيلومترات التي يجريها اللاعب في المباراة، وإذا كان اللاعب يحتاج إلى بعض التدريبات الإضافية والقوة البدنية”.