سواريش يحذر معلول وكريم فؤاد قبل لقاء بيراميدز

وجه المدرب البرتغالي للنادي ريكاردو سواريز تحذيرا للثنائي علي معلول وكريم فؤاد.

يأتي إعلان سواريز قبل المواجهة المتوقعة ضد بيراميديس الليلة.

حرص سواريس على تحذير علي معلول وكريم فؤاد من انطلاق لاعبي بيراميدز خاصة الثنائي رمضان صبحي وإسلام عيسى.

طلب Swaris من الثنائي الضغط مباشرة وعدم منحهم الفرصة لاستلام الكرة بشكل مريح دون ترك أي مساحة.

من جهته كشف الإعلامي سيف زاهر، مصير علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وأكد زاهر في تصريحات متلفزة أن الأهلي حسم رحيل علي لطفي نهاية الموسم الجاري إما على سبيل الإعارة أو للبيع النهائي.

وأوضح أن الأهلي اقترب من التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل علي لطفي المحتمل نهاية الموسم الجاري.

وشدد على أن مصطفى شوبرت يمكنه أيضا مغادرة الأهلي على سبيل الإعارة إذا كان في التصنيف كحارس مرمى ثالث، بينما سيستمر إذا أصبح الحارس الثاني.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز مساء السبت الموافق 16 يوليو الجاري في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة في 22 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل 6 وخسر في مباراتين.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، من 15 فوزًا و 5 تعادلات و 4 خسائر.