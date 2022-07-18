سواريش يحسم موقفه من مشاركة معلول أساسيًا في نهائي كأس مصر

قرر البرتغالي ريكاردو سواريز موقفه من مشاركة التونسي علي معلول في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

سيواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر، مساء الخميس المقبل.

تنطلق مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 900 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وأكدت تقارير إعلامية أن ريكاردو سواريس مدرب الأهلي لا يعتزم ضم الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول خلال مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأوضح أن السواري سيثق في علي معلول بشكل أساسي لأنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، بسبب قدراته الفنية والبدنية المتميزة وقدرته على إحداث الفارق.

وخسر الأهلي أمام فريق بيراميدز في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري العام الذي جمع الفريقين أول من أمس على استاد الدفاع الجوي.