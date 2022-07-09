سواريش يدرس تجميد نجم الأهلي حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الأخيرة، عن مفاجأة كبيرة حول موقف المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، تجاه الدولي محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، بعد ظهوره بشكل متواضع. المستوى في الألعاب الأخيرة.

أكدت التقارير أن سواريس يسير على الطريق الصحيح لتجميد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بعد تحفظه على أدائه في الموسم الماضي واستبعاده من المشاركة الرئيسية، لدفع اللاعب كريم فؤاد إلى مركز الظهير الأيمن بعد هاني. . فشل في استغلال فرصه مع القلعة الحمراء خلال المباريات الأخيرة.

في المباراة القادمة ضد المستقبل، يدرس سواريس تغيير مواقف بعض اللاعبين لحل الأزمة الهجومية مع المارد الأحمر، نظرا لعدم قناعته بمستوى المجموعة داخل أسوار مختار التيتش.

تنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت كوريا في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.