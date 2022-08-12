سواريش يدرس قرار ناري في الأهلي قبل مواجهة المقاصة

يدرس البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا جديدا للمباراة المقبلة أمام نادي مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق، في إطار كأس مصر.

وأكدت تقارير صحفية أن البرتغالي ريكاردو سوريش يفكر جيدًا في استبعاد اللاعبين الشباب من المباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة في إطار دور الـ16 لكأس مصر النسخة الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن قرار سواريز جاء بسبب خوفه من الخسارة وودع البطولة مبكرا وخروجه خالي الوفاض في الموسم الحالي، حيث يدرس بجد لدفع معظم اللاعبين الكبار الذين لم يهدأوا أمام الفيومي. فريق.

وفي سياق آخر، تلقى النادي الأهلي، في الساعات الماضية، ترشيحات أحد وكلاء اللاعبين لتوظيف النجم النيجيري دانيال إيدي، نجم فريق الجونة الأول لكرة القدم، خلال انتقالات الصيف الحالي.

جاء ترشيح إيدي للأهلي في ظل أنباء مترددة حول رحيل النجم المالي الدولي المرتقب أليو ديانج، النجم وسط القلعة الحمراء في موسم ميركاتو الصيف الحالي، في ظل تلقيه أكثر من عرض أوروبي للحصول عليه. خدمات.

ومن المنتظر أن يقرر مسئولو النادي الأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريز مصير اللاعب النيجيري للتفاوض مع نادي الجونة، خاصة وأن العلاقات بين الفريقين متينة.