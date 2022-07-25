سواريش يستقر على بديل السولية أمام مصر المقاصة

انتهى الأمر بالمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة في استبدال الدولي عمرو السولية، نجم العبقري الأحمر، في المباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة ضمن البطولة. إطار مسابقات الدوري المصري الممتاز.

تعرض عمرو السولية لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجونة، التي واجهها الفريقان مساء الأحد، في الجولة 26 من هذه النسخة من الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي 2022-2022. .

قرر الجهاز الفني للأهلي، برئاسة ريكاردو سواريز، مغادرة اللاعب في الدقيقة 63 من المباراة، ودخل صلاح محسن مكانه.

واتخذ سواريس قرارا بدفع الممول الدولي أليو ديانج في وسط الملعب للوقوف إلى جانب حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة خلال المباراة المقبلة ضد نادي مصر المقاصة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تمكن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من هزيمة نظيره الجونة، في إطار منافسات اليوم السادس والعشرين من الدوري، بهدفين نظيفين.