سواريش يستقر على بديل صلاح محسن أمام فاركو

قرر البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استبدال الدولي صلاح محسن مهاجم العملاق الأحمر، في المباراة القادمة ضد فاركو كلوب في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصيب صلاح محسن في المباراة الأخيرة أمام نادي المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب “عثمان أحمد عثمان” في المباراة المؤجلة لليوم الحادي والعشرين من الدوري الممتاز.

يدرس سواريس حاليا وضع اللاعب حسام حسن في مركز المهاجم بدلاً من صلاح محسن، مع الثنائي زياد طارق والموزمبيقي لويس ميسون في وسط الجناح في المباراة القادمة.

يبدأ موعد مباراة الأهلي وفاركو يوم غد الأربعاء 2 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ اجتماع الجني الأحمر أمام فاركو الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام المقرر إقامتها على ملعب “الأهلي وي السلام”.