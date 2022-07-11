سواريش يستقر على عودة نجم الأهلي المعار

قرر ريكاردو سواريز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة أحد اللاعبين على سبيل الإعارة من الأحمر، ابتداء من الموسم المقبل.

تولى سواريس خان المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي في يونيو الماضي بعد رحيل بيتسو موسيماني.

Swaris يستقر على عودة نيدفيد

وأعرب سواريس عن إعجابه بأداء كريم نيدفيد لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لفريق المستقبل لكرة القدم.

وتواصل سامي كومسان، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع نيدفيد.

وطالب بمواصلة تقديم مستوى جيد خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من العودة لصفوف الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والمستقبل

يستعد أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره المستقبل، مساء غد الثلاثاء، في اليوم الرابع والعشرين من عمر الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو جالس في المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.