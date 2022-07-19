سواريش يصدم كهربا في الأهلي

أطلق الإعلامي محمد فاروق مفاجأة كبيرة بشأن موقف البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب النادي الأهلي، بخصوص وجود كهربا في تدريبات الفريق.

وقال فاروق في تصريحات متلفزة “البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب فريق الأهلي رفض اقتراح لجنة التخطيط بمشاركة محمود كهربا في تدريبات الفريق في هذا الوقت، تمهيدا للعودة مرة أخرى الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته. إلى هاتاي التركية “.

وأوضح “أبلغ البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير كرة القدم، برفضه الانضمام إلى الكهرباء للتدريبات الجماعية في الوقت الحالي”.

وأوضح “قرار سواريز نابع من رغبته في التركيز مع المجموعة الحالية من اللاعبين على تنفيذ أفكاره على أرض الملعب وفي مباريات الدوري الحالية”.

وقال “سوارش طلب من النادي الأهلي الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي للحكم على تجربة الكهربة في الدوري التركي وموقعها من عودة اللاعب من عدمه في الموسم المقبل”.

قرر القائمون على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقد جلسة مع البرتغالي ريكاردو سواريس، بحضور محمود الخطيب، لبحث أسباب الهزيمة أمام بيراميدز.

تخطط لجنة التخطيط الأهلي لعقد اجتماع في الساعات القليلة القادمة مع ريكاردو سواريز، مدرب الفريق.

ويحضر الجلسة محمود الخطيب رئيس النادي ومشرف كرة القدم، لمناقشة أسباب انسحاب بيراميدز.

كما سيناقش سواريس خلال الجلسة تصريحاته التي أبرز فيها صعوبة تحقيق الأهلي للبطولة هذا الموسم بحسب بعض التحليلات التي أجراها.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نارية مع الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.