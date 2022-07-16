سواريش يطالب برحيل لاعب مفاجأة عن صفوف الأهلي

قرر مدرب النادي الأهلي ريكاردو سواريس موقفه من استمرار محمد محمود لاعب وسط الفريق.

وطالب سواريس إدارة الأهلي بالتخلي عن محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول نهاية الموسم الحالي لعدم الحاجة إليه.

أبلغ سواريس مسؤولي الأهلي أنه لا يحتاج إلى محمد محمود. بسبب وزنه الزائد، ولهذا السبب يشعر بالحاجة إلى المغادرة، حتى لو تم نقله ؛ حتى يستعيد شكله الجسدي.

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير علي لطفي حارس مرمى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، في الموسم الجديد.

وأكد زاهر في تصريحات متلفزة أن الأهلي حسم رحيل علي لطفي نهاية الموسم الجاري إما على سبيل الإعارة أو للبيع النهائي.

وأوضح أن الأهلي اقترب من التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل علي لطفي المحتمل نهاية الموسم الجاري.

وأكد أن مصطفى شوبرت يمكنه أيضًا ترك الأهلي على سبيل الإعارة في حال تواجده في التصنيف كحارس مرمى ثالث.

وأشار إلى أن مصطفى شوبرت سيستمر في صفوف الأهلي إذا أصبح الحارس الثاني.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز مساء السبت الموافق 16 يوليو الجاري في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة.