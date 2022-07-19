سواريش يطلب تقريرًا مفصلًا عن نجم الأهلي قبل حسم مصيره

طلب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تقريرًا تفصيليًا عن أحد لاعبي الأحمر، قبل أن يقرر مصيره.

وقال الصحفي محمد شبانة إن سواريس استفسر عن أسباب تكرار إصابة بيرسي تاو بتمزق عضلي قبل أن يتقرر مصيره.

وأوضح شبانة في برنامجه التلفزيوني أن هناك جلسة جمعت البرتغالي مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وأشار إلى أنه طلب تقريرًا عن إصابات اللاعب وأسبابها وما إذا كانت مزمنة، موضحًا “إذا لم تكن هناك إصابات مزمنة، فسيتم منحه فرصة المشاركة”.

وتابع “رفض سواريش التسرع في قرار مغادرة تاو وطلب انتظار التقرير الطبي النهائي لتحديد موقفه”.

وتعرض بيرسي تاو لثلاث إصابات، الأولى في 21 سبتمبر 2022، بتمزق في العضلة المقربة وغاب 40 يومًا.

الإصابة الثانية، في 29 يناير 2022، بتمزق في العضلة الأمامية، وتغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

والثالث هو نفس إصابة العضلة الأمامية الممزقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.