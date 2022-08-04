سواريش يطلب من الأهلي ضم خليفة بدر بانون

بدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي المستقبل للحصول على خدمات محمود مرعي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بدأت إدارة الأهلي تحركاتها لاستعادة خط الدفاع بعد رحيل المغربي بدر بانون، وكذلك لتعويض النقص في خط الأساس، بناءً على توصية المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، الذي صرح مؤخراً له اعجاب اللاعب

وشهدت الساعات الماضية اتصالاً شفهيًا بين أمير توفيق ضابط التجنيد والمدافع المستقبلي، لتأكيد الرغبة في ضمه والحصول على موافقته قبل الانتقال إلى ناديه وإغلاق الصفقة رسميًا.

ويواجه الأهلي صعوبات في التفاوض مع فيوتشر بشأن لاعبيه بسبب انضمامه لهم للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.

ويحاول مسؤولو الأهلي عرض صفقات متبادلة بالإضافة إلى تعويض مالي للصفقة، خاصة وأن إدارة كرة القدم اتخذت قرارًا بتأجيل تفعيل عقد رامي ربيعة وياسر إبراهيم في الفترة الأخيرة.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.