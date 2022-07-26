سواريش يعطي الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لضم لاعب فيوتشر

أعطى البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر للإدارة الحمراء لتشمل لاعب المستقبل.

موقف سوارش من ضم أحمد رفعت

وأوضح الصحفي عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه الإذاعي، أن سواريس وافق على التعاقد مع أحمد رفعت لاعب مستقبلي في السوق الصيفي.

وأشار إلى أن الأهلي بدأ يأخذ نبض فوتورو، ليقدم له عرضا لضم اللاعب في الموسم الجديد.

وأكد أن نادي المستقبل يرفض الالتزام بخدمات اللاعب لأنه من العناصر التي يعتمد عليها ماهر ولن يتضرر.

وقال إن أحمد رفعت يرحب بانضمامه إلى النادي الأهلي، لكن المستقبل يريد المنافسة على كأس الاتحاد.

وتابع “المستقبل يريد الاحتفاظ بكل نجومه حتى يتمكن من التنافس على الألقاب بعد فوزه بكأس الرابطة في موسمه الأول بالدوري”.

وتابع “هناك تواصل بين نادر شوقي وكيل اللاعب، وأمير توفيق، لحسم إمكانية انضمام اللاعب للنادي الأهلي”.

وختم “إذا تمكن الأهلي من التعاقد مع رفعت، فسيتم تجميد صفقة مصطفى شلبي لاعب إنبي، وفي حالة الفشل سيتم توقيع لاعب الفريق النفطي”.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يستعد النادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريز لمواجهة نظيره المصري المقاصة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ومصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل بملعب المقاولون العرب.